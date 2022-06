Édesapjuk természetesen nagy hatással volt a gyerekekre, nem véletlen, hogy mindenki a sportban találta meg a helyét.

– Édesapám labdarúgó volt, majd edző lett. Mi már sportiskolába jártunk, ahol a kézilabda nagyon erősen jelen volt, a bátyám ezen a vonalon is indult el. Nővérem és én is csináltuk párhuzamosan a két sportágat, de mi a foci mellett maradtunk. Az egész életünk a sportról szól, napról napra szerettünk volna mindig jobbak lenni, a gyerekkorunk is így telt – mondta a KTE kapitánya.

Az évek alatt egymást húzták a fiatalok, amiben edző édesapjuk igyekezett folyamatosan megtalálni a megfelelő egyensúlyt és szerepet, hogy minél sikeresebbek legyenek.

– Verseny persze valamilyen szinten volt, sokat játszottunk egymás ellen, de ezáltal is fejlődtünk. Nem szerettünk veszíteni.

A két labdarúgó közül Vágó Fanny már nagyon sikeres karriert tudhat maga mögött, hosszú évekig futballozott külföldön, emellett a válogatott oszlopos tagja is a Ferencváros mellett, ahol már edzőként is bontogatja szárnyait. Ez mindig inspirálta Kecskeméten futballozó öccsét, aki hasonló sikereket szeretne elérni. Annak különösen örül, hogy édesapja is sikeres éven van túl.

– A nővérem nagyon fiatalon a fővárosba került, de már a gimnáziumot sem tudta ott elvégezni, mert nagyon fiatalon, 17 évesen a Bundesligába igazolt. Játszott Izlandon, Romániában és öt évet Ausztriában is, szép karrier áll mögötte, ami nekem is egy útmutatás volt. A gondolkodása, a céltudatossága mindig követendő volt számomra.

Apa otthon mindig próbált apa lenni, de ha szóba került a sport, akkor persze átváltott. Mindkettőnknek volt edzője, ennek nagyon örülünk.

Azzal, hogy megnyerték most az NB I.-et a Fradival, megye I-től felfelé már minden osztályban nyert bajnoki címet – tette hozzá Vágó Levente a család eredményei kapcsán.

Vágó Levente mélyről kapaszkodott vissza, most azonban az NB I.-re készülhet. – 16 évesen már bemutatkoztam az NB III.-ban, de egy gerincműtét miatt másfél évet ki kellett hagynom utána. Nem úgy fejlődtem, ahogy én szerettem volna emiatt, de 19 éves koromtól kezdve nyolc évet húztam le ezután az NB II.-ben. Bár két évet az NB III.-ban töltöttem Kecskeméten, szerencsére nagyon gyorsan feljutottunk az NB I.-be, így megérte egyet hátralépni.

A KTE játékosának a feljutás mellett az igazi öröm a család gyarapodása lehet, hiszen nagyon várják már feleségével kislányuk érkezését. Egy dolog biztos, a sport iránti szeretetet tovább akarja neki is adni majd.

– Azt szeretném neki továbbadni, hogy mindennap több akarjon lenni, és kialakuljon benne egy profi szemléletmód, ebben a sport biztosan segíteni fog neki is. Boldog leszek, ha a sportban kamatoztatja majd ezt, de természetesen akkor is, ha az élet más területein. Nem számít, hogy milyen sportágat választ majd, természetesen a legfontosabb, hogy egészséges legyen, és jó embert neveljünk belőle – zárta gondolatait Vágó Levente.