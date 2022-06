A Kecskemét nem volt könnyű helyzetben az első mérkőzésen, hiszen Dramicanin és Klobucar játékára továbbra sem számíthatott a stáb. Fej-fej mellett haladtak a csapatok az első percekben, de 7–7 után alaposan rákapcsolt a palánk alatt nagyon fizikális játékot felvállaló Körmend, Savic hárompontosa után időt is kellett kérnie Forray Gábornak (17–8). A Körmend védekezésben piócaként tapadt a kecskeméti „kisemberekre”, Wittmann és Pollard is rendkívül kellemetlen védekezést kapott gyakorlatilag a felezőtől kezdve. Gordon nagyon élt a palánk alatt, a kitűnő kinti dobónak számító Ferencz pedig ha kellett, akkor kintről sokkolta a vendégeket (27–12). A negyed hajrájában sikerült kozmetikáznia az eredményt a Kecskemétnek: Kucsera, Pollard és Milutinovic is betalált gyors egymás után a dudaszó előtt (27–18).

A második negyedet megint a Körmend kezdte jobban White és Gordon pontjaival, így megint jött a kecskeméti időkérés (31–21). Egyértelműen látszott, hogy a Körmend akár faultokkal is tördelni akarja Pollard játékát, de mégis az őt pontjaival tudott zárkózni a KTE (33–27). A félidőhöz közeledve kisebb dobóverseny is kialakult, Durazi kettő, Milutinovic egy triplát tudott bevágni (39–32). A félidő végét megint a Kecskemét bírta jobban, így Pollard pontjai után négyre csökkent a különbség (40–36).

A második félidő Stokes hatalmas hármasával indult, amire Wittmann válaszolt azonnal ugyanúgy kintről, de a körmendiek ebben a mutatóban továbbra is sokkal jobbak voltak.

Tartotta azonban a lépést a Kecskemét, Gordon zsákolása után Jaramaz is betalált távolról (48–42). Gordon ugyan a palánk alatt dominált, de ha büntetőznie kellett, az nem ízlett annyira. Karahodzsics használta ezt ki, és egy kettő plusz egyes akcióval tovább faragta a hátrányt (48–45). Nagyon látványosan is játszottak a csapatok ebben a negyedben, felváltva estek ezután is a szebbnél szebb kosarak (60–54). Az utolsó két percbe érve Pollard talált be két védőt is megforgatva. Mindkét csapat keményen védekezett, de Ferencz ekkor is jó fegyvernek bizonyult hazai oldalon kintről, kétszer is betalált, így a Körmend megnyugtató előnnyel vezetett (66–58).