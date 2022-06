Az már korábban eldőlt, hogy az NB II.-ben és az NB III.-ban is komoly létszám-átalakítás jön a következő bajnoki évben, csökkentés formájában. A másodosztályban a jelenlegi 20 csapatról előbb 18-ra, majd 16-ra módosul a létszám. A következő két évben egyaránt az utolsó kettő esik ki majd, míg az előttük végző három klub osztályozót vívhat a három NB III.-as bajnokkal a bennmaradásért, tehát lehetőség lesz ezen a szinten is a „pótvizsgára”.

A harmadosztályban is változik a lebonyolítás, hiszen jelenleg három csoportban, egyaránt 20 csapattal rajtol el a bajnokság, jövő nyártól azonban négy 16 fős csoportban gondolkodik az MLSZ. Fontos változás történt a harmadosztály versenykiírásában a megyei I. osztályú klubok vonatkozásában is. Hosszú évek óta bevett gyakorlat, hogy csak a 20 megyei bajnok vehet csak részt az NB III.-ért zajló osztályozón, amennyiben pedig valakinek nem volt licence, úgy más sem indulhatott helyette az adott megyéből. Ez most változik, ugyanis innentől fogva a második, végső esetben pedig a harmadik is próbálkozhat a bajnok visszalépése esetén, ha van NB III.-as licence.