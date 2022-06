A lányoktól a fiúkig, a gyerekektől a felnőttekig díjazták a legjobb teljesítményeket, illetve átadták a bajnoki szereplésért járó érmeket is.

Az évzárót S. Juhász Attila, a KLC elnöke nyitotta meg, aki beszédében összefoglalta a szezont, majd következhetett a csapatok eredményeinek ismertetése, a bajnokságban résztvevő korosztályok közül többen is éremmel fejezték be az idényt. Összesen 7 együttes zárt a dobogón, és a veterán csapat is megnyerte a régiós bajnokságot. Emellett a legjobb góllövők is egyéni elismerésben részesültek.

Leány szakág:

Leány U14: Regionális bajnokság – 2. hely (Nagy Dóra a 3. legjobb góllövő 24 góllal)

Leány U15: Megyei bajnokság – 1. hely (Gál Vivien gólkirály 64 góllal)

Leány U16: Regionális bajnokság – 3. hely (Gál Vivien gólkirály 39 góllal)

Leány U19: Regionális bajnokság – 9. hely

Női Felnőtt: Megye I. – 2. hely

Fiú szakág:

U14-megyei: Megyei bajnokság – 3. hely (Varga József góllövő lista 3. helyezett 21 góllal)

U14: Regionális bajnokság – 7. hely

U15: Regionális bajnokság – 9. hely

U16: Regionális bajnokság – 10. hely

U17: Regionális bajnokság – 3. hely (László Tamás gólkirály 31 góllal)

U19: Regionális bajnokság – 3. hely

Felnőtt: Megye I. – 10. hely (Bozsik Máté góllövő lista 3. helyezett 17 góllal)

Veterán: Regionális 1. hely (Gólkirály: Tápai Tibor)

Karakas Ferenc szakmai vezető értékelését követően jöhetett az év játékosainak díjazása, amit minden korosztályban kiosztott idén is a KLC A díjakat S. Juhász Attila, Karakas Ferenc és az MLSZ BKMI igazgatója, Losonczy László adta át.

Az év játékosai:

Leány U7-13: Szepesi Enikő

Leány U14: Balogh Anikó

Leány U15: Müller Míra

Leány U16: Horváth Hanna

Leány U19: Jakab Laura Szófia

Női Felnőtt: Szabó Enikő Loretta

U5-6: Bács Marcell és Szivák Ilona Angéla

U7: Csertő Olivér

U8: Szivák Richárd Zsolt

U9B: Kiss Máté

U9A: Pap Olivér

U10: Lajter Kristóf

U11: Csikai Vendel Bendegúz

U12: Vostyár Dávid

U13: Pálfy Péter Zsolt

U14: Rácz Kristóf

U14: Barna Noel Márkó

U15: Csizmadia László

U16: Kurucz Dávid István

U17: László Tamás

U19: Oberna Dominik

Férfi felnőtt: Bozsik Máté