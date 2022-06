Az U16-os csapat az Északi csoportban a Lakiteleki TE gárdáját fogadta, és már az első félidőben tizenegy góllal terhelte meg a vendégek hálóját. A gólgazdag mérkőzés végül is 15–2-es hazai győzelemmel zárult. A találkozó szünetében először az U19-es csapat tagjai vehették át az aranyérmet Balla László alpolgármestertől, valamint Suba Zoltántól a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Igazgatóság képviselőjétől. A kupát Csányi József polgármester adta át. Utána az U-20-as futsal bajnokságban szereplő játékosok érem átadása következett, akik a harmadik helyen végeztek. A fiúk az U19-es csapat tagjai közül kerültek ki. A megye II. Északi csoportjában szereplő Kiskunfélegyháza csapata nagy küzdelemben a Kerekegyháza mögött a második helyen végzett. Ők is átvették az ezüstérmet, de közülük egyéb elfoglaltság miatt többen is hiányoztak. A megyei I. osztályú gárda már az utolsó bajnoki mérkőzése után megkapta az aranyérmet, de a kupát most adták át Keresztesi Zoltánnak.

A Kiskunfélegyháza–Lakiteleki TE találkozó végén folytatták az érmek átadást, még pedig az U16-os csapattal, akik megnyerték a bajnokságot. Tóth Benedek 45 találatával gólkirályi címet is szerzett. A csapat tagjai közül kerültek ki az U17-es futsal bajnokság játékosai, akiknek ezüstérmet akasztottak a nyakukba. Az U14-es korosztály is élen végzett a bajnokságban, így ők aranyéremmel térhettek haza. Ők az U15-ös futsal bajnokságban a harmadik helyet szerezték meg.