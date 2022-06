Szoros, jó meccset játszott kedden este a Körmend otthonában a Kecskemét, a végeredmény is erről árulkodik – mindössze hat pont különbséggel maradtak alul a hírös városiak a szurkolótáborának is köszönhetően legendás Körmend otthonában, ami vállalható kimenetel –, de még szebb is lehetett volna ez az eredmény, csakhogy rendkívül gyengén, megilletődötten kezdett a kecskeméti csapat. A Vas megyeiek villámkezdését követően az első negyedben volt, hogy már húsz ponttal is vezettek a hazaiak. Karahodzsics Kemalt, a Duna Aszfalt-DTKH éppen tíz éve Kecskeméten játszó, így aztán már hírös városi lakosnak számító – és nem mellesleg a magyar válogatottban is nem egy alkalommal megfordult – centerét kérdeztük meg ennek a lehetséges okáról.

Mindenki tisztában van azzal a klub háza táján, hogy Körmenden tíz éve nem tudtunk nyerni – ez a tétel egyébként fordítva is igaz, a körmendiek sem tudtak tíz éve diadalmaskodni Kecskeméten –, ahogy azzal is, hogy pokolian nehéz ott, a fanatikus szurkolótábor előtt idegenbeli meccset vívni. Csakhogy hiába tudtuk ezt, az első negyedben nagyokat hibáztunk védekezésben is, támadásban is egyaránt. Egy kicsit talán fáradtak is voltunk, ezért nem tudtunk az elején száz százalékig koncentrálni, de ilyen a kosárlabda. Később aztán talpra álltunk, de egy Körmend ellen kevés három jó negyed.

Lelki teher ugyanakkor véleménye szerint nincs a csapaton, dacára annak, hogy győzelmi kényszerben lépnek ma este pályára, már ha szeretnének a bajnoki döntőbe bejutni – márpedig miért ne szeretnének? – Nyugodtan kijelenthetem, hogy nincs rajtunk lelki teher, mert ez a bajnoki szezon máris remekül sikerült, máris túlteljesítettünk – indokol a center.

– Az idény kezdete előtt a csapat felé a minimális elvárás a rájátszásba, azaz a legjobb nyolc közé kerülés volt. Az eddig elért eredménnyel tehát elégedettek lehetünk, sőt, büszkék is lehetünk rá, viszont jól nem laktunk, egyre élvezetesebbé válik a rájátszásbeli kaland, különösen a Szolnok negyeddöntőbeli kiverése után.

Mentálisan tökéletesen rendben van a csapat, alig várjuk már a mai meccset, természetesen meg akarjuk nyerni. Annál is inkább, mert a szurkolótáborunk is megérdemelné az újabb sikert. Korábban nemigen láttam ilyet, hogy hétről hétre telt ház legyen a csarnokban, de újabban ez szokássá vált, ahogy az is, hogy hatalmas szurkolást csaptak a drukkereink, belehajszolva minket a győzelembe.

Karahodzsics Kemal elmondta: nem meglepő, hogy sérülések is vannak a menetelés ezen szakaszában. Dramicsanin, Klobucar és Fazekas is maródi, de akár még ma estig is bármi változhat.

És hogy mi lehet a győzelem kulcsa?

– Tudjuk, hogy maximális elszántsággal érkeznek a körmendiek, szeretnék mielőbb lezárni ezt a párharcot. Ha képesek vagyunk fizikálisan felvenni velük a versenyt – márpedig arra készülünk, hogy ez így legyen –, és száz százalékig koncentrálni, akkor meggyőződésem, hogy képesek leszünk megnyerni ezt a meccset.

Forray Gábor is nehéz összecsapásra számít, amelyen nála is a győzelem a cél, hogy ezzel ötödik meccsre kényszerítsék a vasiakat.

– Szeretnénk azt az arcunkat mutatni, amelyet a legutóbb is Kecskeméten – jelentette ki.

– Biztos vagyok abban, hogy a Körmend mindent megtesz majd, hogy lezárja a párharcot, kőkemény csata várható.

Hosszú rotációval rendelkeznek, agresszívan védekeznek a faulthatáron. Természetesen folyamatosan elemezzük ellenfelünket, igyekszünk új taktikai elemeket is felvonultatni ellenük, amelyek eredményesek lehetnek. Tudjuk pontosan, hogy mi a feladatunk, a kérdés, hogy mennyi erőnk maradt a végrehajtására. A legutóbbi meccsen jól el tudtuk osztani a játékperceket, így most talán jobb helyzetben vagyunk ezen a téren. A fáradtság nyilván benne van a játékosokban, de úgy vélem, hogy még kezelhető szinten vagyunk. A hangsúly most a regeneráción, illetve a taktikai finomhangoláson van. Minden idegszálunkkal a ma esti meccsre fókuszálunk, hogy kiegyenlítsük a párharcot, és a mindent eldöntő ötödik mérkőzésre kényszerítsük a papíron jóval esélyesebb Körmendet. Szurkolóink mindig extra energiát adnak nekünk, bízom abban, hogy most is rengetegen kijönnek és támogatnak minket – fejezte ki reményét.

Ha pénteken sikerül legyőzni a vendégeket, akkor az ötödik mérkőzést Körmenden vívják meg, vasárnap, 18 órai kezdettel.