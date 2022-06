Az Alba és a Kecskemét is nagyon sokat tett azért, hogy bejusson az idei döntőbe, ehhez mindkét együttesnek nagyon kevés hiányzott. A KTE csupán 3–2-re kapott ki összesítésben az Egis Körmendtől, míg az Alba úgy vérzett el 3–1-re a Falco ellen, hogy a továbbjutásról döntő mérkőzésen szinte a dudaszó pillanatában kaptak kosarat.

Az Alba tele van kitűnő hazai és külföldi játékosokkal, ki kell emelni közülük is Vojvoda Dávidot, aki közel 20 pontot átlagol a rájátszásban. Tegyük persze gyorsan hozzá, hogy kecskeméti oldalon Xavier Pollard is remekel, 20,1 pontos átlagával a teljes rájátszás második legeredményesebb játékosa eddig, csupán a már csapatával régen búcsúzó, oroszlányi Blaz Mesicek előzi meg.

A két csapat nemcsak a bajnokságban, de a kupában is összecsapott már, külön érdekesség, hogy ott is a bronzérem volt a tét. Akkor a Kecskemét bizonyult jobbnak, 96–78 lett a végeredmény. Az alapszakaszban sem ment rosszul a fehérváriak ellen a KTE-nek, hiszen októberben 93–91-re idegenben is sikerült nyerni, igaz, a januári visszavágón 86–83-ra már az Alba bizonyult jobbnak a Messzi István Sportcsarnokban. Az már ezekből a mérkőzésekből is kiderült, hogy rendkívül szoros csatákat vív egymással a két együttes, ez aligha fog megváltozni a dobogóért zajló csatában. A kecskemétiek nagyon motiváltak, szeretnének újabb érmet begyűjteni a szezon végén.

– Rengeteg kisebb-nagyobb sérüléssel küszködünk, de a stáb azon dolgozik, hogy a legutóbbi meccsen játszó keret bevethető legyen maradéktalanul – mondta a mérkőzés előtt Forray Gábor, a KTE vezetőedzője. – Az Alba védekezése kicsit más, mint a többi csapaté. Gyakorlatilag mindent elváltanak, erre kell felkészülnünk a legjobb tudásunk szerint. Ami a mi védekezésünket illeti, kulcsfontosságú lesz, hogy a magyar mezőny egyik legjobb játékosát, Vojvoda Dávidot hogyan tudjuk majd megfogni. A fehérváriak masszívak, atletikusak, úgyhogy kemény feladatunk lesz. Már bizonyítottuk, hogy nagy küzdők vagyunk, most is minden erőnkkel azon leszünk, hogy borítsuk a papírformát, és győzni tudjunk. Szurkolóinknak ismét szeretném megköszönni, hogy támogatnak minket. Fontos megjegyezni, hogy ez akkor is igaz volt, mikor kevésbé ment jól a szekér. Szeretnénk meghálálni a szeretetüket, mindent megteszünk, hogy megörvendeztessük őket – zárta gondolatait a kecskemétiek vezetőedzője.

Az első mérkőzést szerdán 18 órai kezdéssel rendezik a székesfehérvári Alba Sportcsarnokban, míg a második találkozó szombaton következik majd Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban. Amennyiben harmadik találkozóra is szükség lesz a két győzelemig tartó párharcban, arra június 22-én (szerdán) kerül sor, ismét idegenben kecskeméti szempontból.