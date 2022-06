A Velünk mozdulj DSE szervezésében négy településről, Dunavecséről, Kiskőrösről, Kiskunmajsáról és Lakitelekről érkeztek a sportág iránt érdeklődő gyerekek és felnőttek Kiskunfélegyházára – tájékoztatta hírportálunkat Hideg László edző, a félegyházi egyesület vezetője. Mint mondta, az edzőnapot azért szervezték meg, mert úgy érzik, hogy bár Félegyházán nagy múltja van az ökölvívásnak, napjainkra háttérbe szorult ez a sportág. Ennek főként az az oka, hogy kiöregedtek a nagynevű játékosok és az edzők is, de nincs utánpótlás.

Hideg László, aki több mint ötven éve foglalkozik ökölvívással, azt szeretné, ha visszanyerné régi rangját a boksz Félegyházán.

Ezért is hozta létre öt évvel ezelőtt az egyesületet, amely kezdetben a Darvas iskolában kapott helyet. Az iskola tornatermében akár negyven gyerek is kényelmesen elfért az edzéseken. A világjárvány okán ez a lehetőség azonban megszűnt, jelenleg az Alpári úton, a Csillagszolgáltató Központban működik az egyesület – részletezte Hideg László. Büszkén számolt be arról, hogy nem volt eredménytelen az elmúlt öt esztendő, hiszen sok sikeres versenyzőt neveltek, akik között volt diákolimpiai bajnok és magyar bajnok is.

Hideg László azt reméli, hogy az edzőnapon részt vett gyerekekből is lesz sikeres ököl­vívó. Elmondta, a leendő bokszolók nemcsak az egyesülettel és a sporttal ismerkedtek, de szórakoztak is. Jártak például a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola tangazdaságában, ahol megnézhették az őshonos magyar állatokat, illetve íjászkodhattak is. Olyan jól sikerült a rendezvény, hogy azt tervezik, augusz­tusban újból megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt – összegezte Hideg László, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek kimozduljanak a négy fal közül, a számítógépek mellől és rendszeresen mozogjanak. A sport ugyanis azon túl, hogy az egészséges életmód része, nagyon sok mindenre megtanítja a gyerekeket: alázatra, alkalmazkodásra, türelemre és a tisztességes küzdelem szépségeire.