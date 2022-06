Egy, csak egy liga van immár talpon a vidéken, a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportja. Bár a másik három csoportban is pótolnak még meccseket szombaton délután, de bajnoki fordulót már csak az Északiban játszanak, mégpedig az utolsó előttit. Nem kis rangadó maradt az utolsó előtti körre északon, szombaton ugyanis a 65 ponttal a második helyen álló Miklósi GYFE a 67 ponttal éllovas Ladánybenét fogadja. A képlet egyszerű. Ha a Ladánybene képes győzni Kunszentmiklóson, akkor az utolsó bajnoki eredményétől függetlenül már bajnok. Döntetlen esetén marad a két pont különbség a két csapat között, hazai győzelem esetén pedig a Kunszentmiklós fordul előnnyel az utolsó körre. A Ladánybene az előző fordulóban nem tudott meccselni, ugyanis a Jakabszállás nem utazott el a mérkőzésre. Látni azért láttak futballt a ladánybeneiek, hiszen a Kunszentmiklós kerekegyházi mérkőzését, amely a hazaiak győzelmével végződött, majdnem az egész keret megtekintette. Ami az elmaradt mérkőzést illeti, Koller Dávidot, a ladánybenei csapatkapitányt arról kérdeztük meg, hogy előny-e inkább, hogy pihenhetett a csapat, vagy sokkal inkább hátrány, hogy kiesett a játékból.

– Semmiképpen nem mondhatnám előnynek, hogy elmaradt a meccsünk, nagyon szerettük volna, ha kiállnak. Egyrészt nagyon jó lett volna, ha a csapat játékban marad, annál is inkább, mert van több olyan játékosunk is, aki hét közben nem ér rá, és ennek következőben nekik maga a hétvégi meccs az edzés, nekik tehát nagyon kellett volna a hétvégi bajnoki. Másrészt pedig megkaptuk ugyan 3–0-val a mérkőzés győztesének járó három pontot, de ez sem ad okot örömre, ugyanis így Spiegelberger Tamásnak, aki versenyben van a gólkirályi címért, nem volt alkalma gólt szerezni, a Tiszaugban a hétvégén hét gólt szerző Nagy Attila be is érte így a góllövőlistán. De ezen már nem bosszankodunk, inkább mindent elkövetünk annak érdekében, hogy bebiztosítsuk a bajnoki címet – tért át a kunszentmiklósi kihívásra a csapatkapitány. – Igaz, hogy mind a két csapatnak van még hátra egy-egy mérkőzése, azonban az idényben mutatott forma alapján borítékolható, hogy az utolsó fordulóbeli meccset mi is és a Miklósi GYFE is behúzza, mondom ezt anélkül, hogy eszem ágában sincs megsérteni a hátralévő ellenfeleket, de hát tudjuk, hogy jelen pillanatban ez a realitás. Számunkra tehát már a döntetlen is jelentheti a bajnoki címet, ha pedig sikerül nyernünk, akkor már szombat délután eldől, hogy a miénk az aranyérem. Azon leszünk, hogy ez így legyen. Döntetlenre játszani eszünk ágában sincs, a megye háromban ez képtelenség és felelőtlenség.

Ladánybene - Kunszentmiklós archív felvétel. Fotó: Gulyás Sándor

A hazai oldalon elsősorban megannyi sérülés nehezíti az edző, Lovász Sándor helyzetét. – Meglehetősen csalódott voltam a kerekegyházi vereség után, nem is annyira az eredmény miatt – utalt vissza a Kunszentmiklós előző heti rangadójára Lovász Sándor. Azon a mérkőzésen sokáig tartotta magát a csapata, és bár kapura nem volt igazán veszélyes a Miklós, sokáig nem volt benne a pakliban az, hogy a hajrában végül is súlyos, 4–0-ás vereséget szenved. – Annyit kértem a játékosoktól, hogy sérülés, eltiltás ne legyen azon a meccsen. Nem tudtunk ideális összeállításban felállni, kevés volt a csapatban a támadó jellegű középpályás. Kovács Zoltánt pihentettem, Kévés Sándort pedig kénytelen voltam már a tizedik percben lehozni. Így nem lepett meg, hogy a mérkőzésen ritkán tudtunk veszélyt jelenteni a hazai kapura. Azon viszont sokat bosszankodtam a lefújás után, hogy még piros lapot is összeszedtünk. A Ladánybene elleni hazai rangadó előtt kulcskérdés az, hogy rendbe jönnek-e a szervező, támadó középpályásaink – jelentette ki. – Remélem, hogy így lesz. Megmondom őszintén, jó egy hónappal ezelőtt csak harminc százalék esélyt adtam magunknak arra, hogy a hajrában lesz lehetőségünk a bajnoki címért küzdeni, olyan nagy volt a Ladánybene előnye. Végül aztán botlottak ők is, és most már a saját kezünkben van a sorsunk. Nagyon szeretném, ha élnénk vele, ha jól tudom, Kunszentmiklós már huszonkét éve nem ünnepelt bajnoki címet, és most itt lenne a lehetőség. Ismétlem, kulcskérdés, hogy hogyan tudom fölállítani a csapatot, az ugyanakkor meggyőződésem, hogy aki a pályán lesz ezen a mindent eldöntő rangadón, az mindent el fog követni a siker érdekében.

A két csapat őszi összecsapása a Ladánybene otthonában 3–0-ás hazai győzelmet hozott.

A forduló további mérkőzései:

Péntek, 17 óra: Kerekegyháza II.–Vasutas SK

Szombat, 17 óra: Tiszaalpár–Ágasegyháza, Fülöpszállás–Ballószög.

Vasárnap, 17.00: Bugac–Katonatelep, Helvécia–Fülöpjakab, SC Hírös-Ép II.–Tiszaug.

Megye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 26 22 1 3 111–32 67

2. MIKLÓSI GYFE 26 21 2 3 89–29 65

3. ÁGASEGYHÁZA 26 16 7 3 63–38 55

4. HELVÉCIA 26 16 3 7 87–48 51

5. KEREKEGYHÁZA II. 26 16 1 9 87–66 49

6. BUGAC 26 11 3 12 59–58 36

7. SC HÍRÖS-ÉP 25 10 3 12 73–69 33

8. TISZAUG 26 9 6 11 71–74 33

9. TISZAALPÁR 26 9 3 14 45–74 30

10. BALLÓSZÖG 26 8 6 12 54–74 30

11. FÜLÖPSZÁLLÁS 26 8 3 15 63–81 27

12. VASUTAS SK 26 8 3 15 50–82 27

13. KATONATELEP 26 7 6 13 52–61 27

14. JAKABSZÁLLÁS 27 3 6 17 33–80 15

15. FÜLÖPJAKAB 26 4 1 21 40–109 13