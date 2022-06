Az ifi csapatukra is büszkék Borotán.

– Az ifjúsági csapatunk is jó úton halad, azok a demográfiai problémák ugyanakkor, amelyek az összes csapatot sújtják az országban, ránk is hatással vannak. Egyszerűen nincsen elég gyerek a kis falvakban. Húszezres városok küzdenek azzal, hogy nem tudnak utánpótlás csapatot kiállítani, tehát ebben a helyzetben kész csoda, hogy egy ezerháromszáz lakosú településnek van utánpótlás csapta. Tehát már az büszkeségre adhat okot, hogy egyáltalán van U19-es csapatunk. De azért is vagyok nagyon büszke az ifinkre, és a 6. helyre is, amit elértek, mert nálunk volt egy olyan sor gyerek, aki sorozatban játszott az ifiben és a felnőttben is. Piukovics Martin, Busa Vajk, Vujvkovic Nebojsa voltak azok, akik rendszeresen játszottak a felnőttben és az ifiben is. De voltak második is, akik vállalták a felnőtt meccset. Amikor kevesen voltunk, Horváth Krisztián, Szabó Alex és még mások is helytálltak a felnőtt csapatban is, amikor szükség volt rá.

Nem kevés a délvidéki, de úgy tűnik, hogy ami a csapategységet illeti, Borotán ez nem jelent problémát. – Öt éve itt játszanak a szerbjeink, mi már gyakorlatilag borotaiaknak tekintjük őket, és ők is úgy jönnek ide, mintha hazajönnének.