Érdekességként azt is elmesélte, hogy a puszta szépsége lenyűgözte Fülöp herceget is, aki baráti viszonyt ápolt a verseny névadójával, Abonyi Imrével. Az angol királyi család több alkalommal látogatott el Bugacra és vendégeskedett a híres Bugaci Csárdában, ami most is a verseny egyik helyszíne volt. Korábban, – a 90-es évek második felében – Bugaci Napok elnevezéssel rendeztek fogathajtó versenyeket a településen. Ezeket nagyon sok néző látogatta a hangulata, a látványos maratonpályája miatt. A gyermek- és lovas kísérőprogramok miatt az egész családnak nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget biztosított. Több mint húsz éves kihagyás után tavaly ezt a hagyományt elevenítette fel a helyi önkormányzat és az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas Egyesület közösen. A mostani négynapos verseny ennek a hagyománynak a folytatása volt.