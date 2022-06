Nyilas Elek szakmai igazgató és a szakmai stáb közösen beszélik meg, hogy kik jöhetnek számításba az egyesületnél. Korábban megírtuk már, hogy Pál Andrásra, Marsa Leventére, Eke Uzomára, Gréczi Gáborra, Csősz Richárdra és Benke Áronra nem számít a klub vezetése. Most csatlakozott hozzájuk Beliczky Gergő és Simon Márk és Holczer Ádám is más egyesületben folytatja pályafutását. Kérdéses volt Gyurján Bence és Vólent Róbert helyzete, akik csatársorban szerepeltek, velük szerződést hosszabbítottak. Továbbra is tárgyalásokat folytatnak Kosznovszky Márk ügyében az MTK-val, valamint Máté Zsolt esetében az Újpesttel, akik kölcsönben szerepeltek a TLC-nél.

Nyilas Elektől megtudtuk, hogy Zamostnyik Balázs Nyíregyházáról érkezett a támadósor erősítésére, Geiger Norbert Pécsről, szintén a támadó szekcióban szerepel, a húsz éves Szekér Ádám pedig Szombathelyről, aki a középpályán vethető be. Tárgyalásokat folytatnak még egy kapus leigazolására is.