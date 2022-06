A tavaszi idény előtt két alapvető célt tűztek ki Baján: a csapat legalább a dobogón végezzen, illetve hogy megteremtsék a megye egyes indulás feltételeit. Mindkét célt teljesítették.

– Két évvel ezelőtt egy új egyesületet kellett létrehoznunk, és azzal a legalacsonyabb osztályban, a megye háromban indulhattunk – tekint vissza az első lépésekre Koch Tamás, a Bajai LC edzője.

– A megye hármat magabiztosan, százszázalékosan nyertük. A tavalyi évben a cél az volt, hogy a megye kettőben olyan helyen végezzünk, amely lehetővé teszi, hogy fel tudjunk lépni a megyei első osztályba – ez sikerült.

A minimális célt teljesítettük, igaz, szerettünk volna a dobogó magasabb fokára állni. Meggyőző, jó játékkal kivívott győzelmeket szereztünk tavasszal, három ponttal többet gyűjtöttünk, mint ősszel. Nagy örömünkre kezdtek beérni a fia­talok, létszámgondok nem voltak, bő kerettel dolgoztunk. Rajtunk kívül még három csapat tudott ellépni a mezőnytől, a Kunbaja, a Borota és a Dusnok. Előbbi kettőnek a kerete főleg határon túli játékosokra épül, velük is voltunk nagy csatában. Ebben a harcban az egyik meghatározó játékosunk Varga Stefano volt, de mellette még Bölcskei Gábort, Kerezsi Ferencet és Heincz Henriket is szeretném kiemelni, hiszen az átlagosnál is nagyobb érdemeket szereztek a sikerben.

A keret egyik erénye volt a kor tekintetében megfelelő összetétele és megfelelő mé­rete. – Sok játékosra támaszkodhattam, volt lehetőségem forgatni a fiúkat, illetve megfelelő volt a fiatalok és az idősek aránya. Erőnlét tekintetében általában vertük az ellenfeleket, úgy éreztem, hogy e tekintetben nincs problémánk.

Amiben megyeszerte sokan reménykedtek – egy megye egyes Baja –, az valóra válni látszik.

– Az anyagiakban nem dúskálunk, de vállalni tudjuk a megye egyes indulást – jelentette ki a mester.

– A jelenlegi csapatra építve néhány új igazolással reményeink szerint felvehetjük a versenyt az ellenfelekkel, erősíteni ugyanakkor kell majd – három-négy, megye egyben is meghatározó játékosra mindenféleképpen szükségünk lenne –, főleg bajai játékosokat szeretnénk visszaigazolni. Azzal persze tisztában kell lennünk, hogy az első évben a bennmaradás lesz a célunk, de egyelőre még ahhoz is erősítenünk kell. Márpedig jelenleg felettébb nehéz igazolni. Megvannak azoknak a nevei, akiket szeretnénk visszahozni, de most még konkrétumot nem tudok mondani. Az biztos, hogy legalább négy poszton meghatározó játékosokkal kellene erősíteni a csapatot. Még két-három tehetséges fiatalt szeretnénk behozni, de nekik még idő kell, amíg felveszik a megye egyes iramot. Az alapvető célunk ősztől, hogy a megye egyben szoros meccseket játsszunk, a célunk az, hogy néhány csapatot megelőzzünk. Eközben elsősorban egy olyan mag kialakítása a cél, amelynek a tagjai hosszú időn keresztül képesek arra, hogy meghatározó játékosai legyenek a bajai labdarúgásnak. Tehát a fiatalokat ezért is szeretnénk beépíteni a csapatba, és bízunk abban, hogyha az első évben felvesszük az iramot, utána további megerősítésekkel egy meghatározó szereplője lesz a Baja a megyei első osztálynak, és akár a dobogós helyekért is tud majd harcolni.

Az alapozást július elején kezdik, azt követően tervezik kialakítani a végleges keretet.