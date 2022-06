Hétfőn két játékos érkezéséről számolhattak be a lila-fehér klub háza tájáról, a MOL Fehérvár FC-től érkezett kölcsönbe Szabó Levente és Zeke Márió, a bajnokság végéig. A huszonhárom éves Szabó Levente csatár poszton bevethető játékos. A Főnix-Goldot is megjárva került Győrbe, ahol három esztendőt töltött el az utánpótlásban. Tehetségére külföldön is felfigyeltek, az olasz Atalanta szerződtette, ahol egészen 2019 nyaráig szerepelt, ekkor szerezte meg a Fehérvár. Egy budaörsi kitérő után az előző szezont Budafokon töltötte kölcsönben, ahol 21 másodosztályú bajnokin 6 gólig és 2 gólpasszig jutott.

A 21 esztendős balhátvéd, Zeke Márió fiatal kora ellenére már komoly élvonalbeli rutinnal rendelkezik. Az utánpótlás-válogatott Zeke Márió 40 NB I.-es mérkőzéssel – 14 meccset a Budafok, 26 találkozót a Gyirmót színeiben játszotta – a háta mögött érkezik Kecskemétre.

Kedden az is eldőlt, hogy mindkét, az előző évben a lila-fehéreket erősítő kapus, Varga Bence és Kersák Roland is marad a KTE kötelékében, előbbi továbbra is kölcsönben, újabb egy évre engedte el az MTK.

A KTE kerete vasárnap edzőtáborba utazik, előtte, pénteken a Műkertvárosban játssza le első felkészülési mérkőzését, amelyen a Békéscsaba lesz az ellenfele.