– Ezekben a kimondottan meleg napokban külön oda is figyelünk, hogy folyamatosan igyanak a srácok, és a kulacsokat is vigyék föltöltve magukkal. A kánikulára való tekintettel locsoljuk is őket, és naptejjel is kenjük őket, sőt, erre a szülők figyelmét is felhívtuk, hogy akár már reggel kenjék be a gyereket. És hozzanak sapkát. A sportcentrumban folyamatosan működik a locsoló, ilyenkor egyszerű de népszerű megoldás a gyerekek között, hogy az alatt megszaladgáltatjuk őket. Ugyanakkor természetesen odafigyelünk arra, hogy 11 és 15 óra között árnyékos helyen legyenek. Hőguta ellen a helyiségekben a ventilátorok folyamatosan üzemelnek, ez se fenyegeti tehát a srácokat.

Ami az unatkozást illeti, egy olyan focitáborban, ahol harminc fiú van együtt, olyan, hogy unatkozás, nem létezik. Ezt bizonyítja az is, hogy bár manapság a fiatalok a mobiltelefonjaikon élnek, nálunk még a szabad időben is gyakorlatilag nulla a telefonhasználat.

És nem azért, mert meg lenne nekik tiltva, hogy szabad foglakozás alatt elővegyék a telefont, hanem egyáltalán nem is igénylik. Ennek nagyon örülünk, ez egyfajta visszaigazolás számunkra, a felügyelők számára is, hogy jók a programok. Ahogy az is, hogy van ugyan tévé a fedett helyiségben, de még be sem kellett kapcsolni. Manapság menő divat a focistákat ábrázoló kártyák cserélgetése, ezt lelkesen művelik a srácok. Itt új barátokat szerezhetnek, a focit pedig igénylik és művelhetik minden mennyiségben. Ami a rendetlenkedést illeti, arra nem kell fölkészülnünk, hiszen mindaz a színes program, ami az unalmat űzi, a rendetlenkedést is megelőzi. És nyugodtan kijelenthetem, hogy bár ezt a korosztályt nehéz lefárasztani, de azért le vannak fárasztva. Ez tehát soha nem jelentett problémát.

Egyszóval éli az élénk életét a tábor, ahogy éli majd a következő három is, egészen július 22-éig, akkor zárul majd ez a sorozat.

Augusztusban pedig már kezdődnek az edzések a megannyi csapat számára, a felkészülés a következő idényre. Közben tárt karokkal várják a többi focizni óhajtó gyermeket is az SC Hírös-Épnél, elsősorban a klubban focizó srácokat, de az úgynevezett ügyeleti foci, kedden és csütörtökön fél öttől fél hatig bárki előtt nyitva áll, akinek a szülei szeretnének mondjuk egy nyugodt órácskát vásárlással tölteni.