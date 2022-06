A klub célja továbbra is az, hogy saját pályáján szerepelhessen az élvonalban, ami nem is csoda, hiszen a szezon utolsó mérkőzésein már közel telt házzal rendeztek hazai meccseket, a hangulat tényleg a legszebb időszakokat hozta vissza a kecskeméti futballból, közel 3000 nézővel. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) partner ebben, hiszen a szövetség munkatársai már több soron bejárták a stadiont, felvázolták azokat a követelményeket, amiknek minimálisan meg kell felelnie a Széktói Stadionnak.

A klub most igyekszik megfelelni ezeknek, a legfontosabb a biztonság. Új beléptetési pontokat kell kialakítani, új jegyértékesítési rendszert is be kell vezetni az élvonalra.

Ehhez jönnek a zárt parkolók, a csapatok számára kialakítandó beléptetési pontok, a kamerarendszer, valamint a videóbíró-rendszer műszaki követelményeinek kiépítése többek közt. A főépületben is szükség lesz munkálatokra a július 30-án rajtoló bajnokságig. Nem szeretné aktiválni a B tervet a KTE, de már korábban szóba került, hogy szükség esetén albérletben rendezzen mérkőzéseket. Az NB I.-re beadott licencben az MTK-pálya szerepelt, de szóba kerülhet más fővárosi stadion, vagy akár a szegedi Szent Gellért Fórum is végső esetben.