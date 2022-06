Vasárnap este 18 órakor kezdődik Körmenden az ötödik mérkőzés, amelyen eldől, hogy a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vagy az Egis Körmend jut a bajnoki döntőbe, ahol a szombathelyi Falco KC lesz a másik fél.

A pénteki, kecskeméti mérkőzésen fényes győzelmet arattak Forray Gáborék, ezzel 2–2-re módosítva a párharc állását. Mindkét fél nyerte mind a két hazai mérkőzését, óriási bravúrra lenne tehát szükség a hírös városiak részéről, hogy ők kerüljenek ki győztesen a párviadalból.

– Pokoli hangulatú mérkőzésre számítok – jelezte várakozásait Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Úgy vélem, hogy mentálisan rendben vagyunk, és kondicionálisan is bírni fogjuk a csatát. A körmendieknek hosszabb a rotációja, több a felnőtt a játékosuk is, de mi már számtalanszor megmutattuk, hogy fegyelmezett taktikával eredményesek tudunk lenni ellenük. Vasárnap az fogja eldönteni a meccset – és egyben azt, hogy ki jut be a bajnoki a döntőbe –, hogy melyik csapat lesz fejben koncentráltabb. Ha higgadtak tudunk maradni, ha nem engedjük kizökkenteni magunkat a saját játékunkból, akkor lehet esélyünk a győzelemre. A bevett forgatókönyv szerint készültünk szombaton. Regenerációs nap volt, taktikai elemzésekkel, videózással. Bízom benne, hogy a körmendi oroszlánbarlangba sok kecskeméti szurkoló elkísér bennünket, és közösen kiharcoljuk a finálét – jelentette ki a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét trénere.

A mérkőzést az M4Sport is közvetíti.