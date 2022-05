A vendégek átlövései továbbra is ültek, Herceg találata után újra időt is kért a Kecskemét (7–14). A szünet után Menyhárt talált be a sarokból, de gyorsan jött a sziporkázó Tóthtól a válasz erre. A meccs képe továbbra sem változott, amíg a Kecskemét nagyon megizzadt minden egyes gólért a fallal szemben, addig a Csurgó több könnyű találattal igyekezett visszavenni a hazai lelkesedést, így a különbség nem csökkent (10–17). A szünet előtt azért Karai beállóból volt eredményes, majd Enomoto a kezek alatt találta meg a bal sarkot, így picit kozmetikázott az eredményen a KTE (12–17).

A második félidőt Vetési gólja vezette fel, majd Horváth talált be gyors egymás után kétszer is lerohanásból, ami vendég időkérést hozott azonnal (15–17).

Marczika védése után megint Horváth lépett ki egyedül a taktikai értekezlet után. A Csurgó nagyon rosszul kezdte a második félidőt, de Ács átlövése némi megnyugvást hozott. A KTE vérszemet kapott, Karai gólja után megint egy volt közte. A Kecskemét a játék minden elemében jobb volt ellenfelénél ekkor, Vetési is megtalálta a rést a védők között, így pillanatok alatt egál lett az eredmény (18–18). Marczika továbbra is ihletett formában fogta a lövéseket, Enomoto pimasz ejtése után pedig már vezetésnek tapsolhatott a hazai publikum (19–18), nem csoda, hogy Füstös is visszatért ezután a csurgói kapuba. Szívósan és keményen védekezett a Kecskemét, ami nem ízlett a vendégeknek, a jó kezdés pedig meghozta az önbizalmat támadásban is.

Enomoto továbbra is a KTE motorja volt támadásban, Deményi pedig a padról beszállva megfogott egy hétméterest is, így tartotta vezetését a Kecskemét.

Horváth Andor beszállása nagyot lendített a második félidőben a hazaiak játékán, a sarokból rendre jól lépett be, illetve került helyzetbe (21–19). Tóth nem hibázott hétméteresből, a Kecskemét ráadásul emberhátrányba került, amit kihasználva fordított a Csurgó (21–22).

Füstös visszatérése sajnos éreztette hatását, továbbra is jól védett a hazai kapus, időt is kért Bencze József (21–23). Megtört a kecskeméti lendület, Krecic góljai után pedig tovább növelte előnyét a Csurgó.

Egyre több volt hazai oldalon a hiba is, így Hercegnek csak az üres kapuba kellett lőnie, így az utolsó tíz perchez közeledve megint meggyőző lett a vendég előny (21–26).

Szerencséje sem volt már ekkor a KTE-nek, Marczika például hetest fogott, de a kipattanó pont Tóthoz pattant vissza, aki másodjára nem hibázott. A Kecskemét a hajrában minden egy lapra feltéve próbált újra nagyot fordítani, és Vetési remek találatai után már csak kettő volt közte alig másfél perccel a vége előtt (28–30). Kekovits az időkérés után nagyon fontos gólt dobott a szélről, Vetési aztán „kínaiból” nem tudott gólt szerezni, ami el is döntötte a pontok sorsát. A Kecskemét vereséggel, sereghajtóként zárva búcsúzott és esett ki az élvonalból, de emelt fővel (29–31).

Kecskeméti TE–Piroska Szörp–Csurgói KK 29–31 12–17)

Kecskemét, 400 néző. Vezette: Bóna Sz., Földesi Cs.

KTE: Deményi – Menyhárt 2, Hiramoto 4, Vetési 6 (1), Szrnka 3, ENOMOTO 6, Csordás M. Csere: Marczika (kapus), Mazák 1, Karai 2, Országh, Szeverényi, HORVÁTH A. 5, Simon B. Vezetőedző: Bencze József

Csurgó: FÜSTÖS Á. – TÓTH Á. 9 (4), KRECIC 6, Herceg 4, Rotim 1, GÁBOR M. 8, Kerkovits 1. Csere: Konyicsák (kapus), Borsos T. 1, Szeitl, Ács P. 1, Gebhardt, Kovacevic, Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 8 perc ill. 10 perc

Hétméteresek: 1/2 ill. 4/6

Bencze József: – Megérdemelten nyert a Csurgó. Az első félidőben próbáltuk lassítani a játékot, de ez csak hellyel-közzel sikerült, a vendégek magabiztosan játszottak. A második félidő elején tudatosan gyorsítottuk fel a tempót, amivel meg is leptük őket. Sajnos utána nem tudtunk élni a lehetőséggel, nem lőttük be a helyzeteinket, a Csurgó védekezése pedig nagyon stabil volt. Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a fiúk, köszönjük a nézőknek, akik egész évben buzdítottak minket. Remélem, hogy a jövőben is ilyen jó kézilabda lesz Kecskeméten.

Baranyai Norbert: – Látszott a csapatokon, hogy ez az utolsó meccs. Jól kezdtünk, irányítottuk a játékot, támadásunk és védekezésünk is összeállt. A szünetben valami megtört, átvette a kezdeményezést a Kecskemét, és 7-1-es periódust produkált. Utána stabilizálni tudtuk a játékosunkat, rendben volt a kapusteljesítményünk is, aminek köszönhetően meg tudtuk nyerni a mérkőzést.