A találkozó előtt már csak négy forduló volt hátra a 2021/2022-es másodosztályú bajnokságból, de még nagyon sok nyitott kérdés maradt megválaszolatlanul. Ami a tiszakécskeiek szempontjából a legfontosabb, hogy sikerül-e a következő bajnoki idényt is a másodosztályban tölteniük. Erre szinte minden helyi szurkoló azt válaszolta volna, hogy természetesen, és erre minden okuk meg is volt, mert csapatuk a tavaszi idényben nagyon jól teljesített. A Siófok nagy múltú ellenfél, több esetben is játszott az NB I.-ben, de most nem képviselnek olyan játékerőt, amivel az első osztályban is megállnák a helyüket. A Tiszakécske az első és a másodosztályban is játszott már a Balaton-parti város csapatával, de a statisztika szerint a mérleg a Siófok javára billen.

Hat mérkőzésből két győzelmet arattak, három döntetlen született, és egy alkalommal nyertek a tiszakécskeiek.

Az ősszel 4–1 arányban bizonyult jobbnak a Siófok.

A kezdő rúgást a hét éves Papp Kata végezte el, aki a találkozó előtt ünnepelte névnapját. Korán jött a Siófok vezetőgólja. A hatodik percben, egy ártalmatlan támadás után Kiss Balázs 17 méterről lőtt, a labda Holczer hasa alatt ment a jobb alsó sarokba 0–1. Negyedóra elteltével átvette a Tiszakécske a játék irányítását. A 32. percben Gyurján 24 méteres bombáját a jobb felső sarokból ütötte ki Hutvágner. Egy perccel később Erdei 22 méterről próbálkozott, bal alsó sarokba tartó lövését hárította a siófoki kapus.

A 44. percben Máté húsz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, de Hutvágner bravúrral hárított.

A második játérészben mindent egy lapra tett fel a Tiszakécske, sorra vezették támadásaikat. Egyértelműen mezőnyfölényben játszottak, látszott a játékosokon, hogy szeretnének pontot, pontokat szerezni. A vendégek kontrákkal próbálkoztak, de ebben nem volt elég átütőerő. A találkozó vége felé mindent egy lapra tette fel a hazai gárda, de a Siófok jól védekezett. Aztán ahogyan az lenni szokott, a védekező csapat szerezett újabb gólt. A 89. percben jobb oldali szabadrúgás után, a kapufáról kipattanó labdát Elek Bence közelről a hálóba pofozta 0–2. Hiába birtokolta többen a labdát a Tiszakécske, és volt veszélyesebb kapura, nem tudott gólt szerezni, pedig erre a három pontra nagy szükségük lett volna.