Néhány változás ugyanakkor történt az elnökség és a vezetőség összetételében. Távozott alelnöki posztjáról Ollósi László, aki hosszú éveken keresztül töltötte be ezt a pozíciót és segítette a sportkört. Kelcz Viktor öt évig volt a labdarúgó-szakosztály vezetője, az ő helyét Rónai Antal, a klub játékosa vette át. A klub régi húzóembere, Simonits István vezetőségi szerepét adta fel. Az új stábban Bolvári Dávid az elnök, Bolvári Zoltán az alelnök, Rónai Antal a labda­rúgó-szakosztály vezetője, Szegedi Gábor a kosárlabda- és atlétika-szakosztály vezetője, Jagicza Tamás felel az utánpótlásért.

A vezetőségi tagok: Gorbay-Nagy Tihamér (utánpótlás-felelős), Váci István (technikai vezető), Hodován Tamás (a szurkolók képviselője), Hodován Bence (a fiatalok képviselője.

Hogy mennyire nem csak az íróasztal mellől irányítja a klub tevékenységét a vezetőség, azt az a tény is bizonyítja, hogy a most megválasztott vezetőségi tagok közül öten –Bolvári Dávid, Bolvári Zoltán, Rónai Antal, Jagicza Tamás és Hodován Bence – a megyei másodosztályú felnőttcsapat aktív tagjai. És bár a dusnoki csapat az idén negyedik lett a bajnokságban, éremmel tehát nem gazdagodtak a szokatlanul erős mezőnyben, az egyesület dicsőséglistáját így is gyarapították, a Déli csoportban ugyanis az alelnök, Bolvári Zoltán lett a gólkirály, huszonhét találattal.