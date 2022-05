Az éllovas Kiskunfélegyháza II. a 3. helyen álló Kiskunmajsa vendége lesz, a 2. helyen lévő Kerekegyháza pedig a 4. helyen álló Soltot fogadja. A helyzetet bonyolítja, hogy a Kiskunfélegyháza II. az utolsó fordulóban szabadnapos, így aztán a képlet egyszerű: amennyiben ezen a hétvégén a Kerekegyháza legyőzi a Soltot, a Kiskunfélegyháza II. pedig kikap Kiskunmajsán, akkor bajnok a Kerekegyháza. Ha a Kerek veszít hazai pályán és a Kiskunfélegyháza II. győz Kiskunmajsán, akkor a félegyháziaké az aranyérem. Ha mind a ketten nyernek, akkor a Kerekegyházának Izsákon kell győznie az utolsó fordulóban, hogy bajnok lehessen. A képletet tovább bonyolítja, hogy mind a két, bajnoki címre törő csapat ellenfelének is nagyon kell a pont, hiszen ők, a Kiskunmajsa és a Solt a bronzéremért versengenek egymással. Ebben a különfutamban két ponttal jelenleg a Kiskunmajsa áll jobban, de ha mind a Kiskunmajsa, mind a Solt azonos eredményt ér el, akkor az utolsó fordulóban a Solt–Kiskunmajsa mérkőzés kimenetele fogja eldönteni a bronzérem sorsát. Nagyobb alig lehetne tehát a tétje a szombati Kiskunmajsa–Kiskunfélegyháza II., illetve a Kerekegyháza–Solt találkozónak.

A Déli csoportban is avathatnak bajnokot ezen a hétvégén. Ebben a csoportban is, akárcsak északon, már csak két forduló van hátra. Ha a Kunbaja képes nyerni Kelebián, a Borota pedig nem tudja idegenben legyőzni a Nemesnádudvart, akkor a Kunbaja már ezen a hétvégén zsinórban a második bajnoki címét ünnepelheti. Győzelmi kényszerben lépnek pályára tehát, igaz, a jutalom is közel. A Borotának ugyanakkor nemcsak az éllovas üldözése érdekében kellene nyernie Nemesnádudvaron, hanem azért is, mert a Baja is megelőzheti egy botlás esetén. Sőt, matematikailag a Baja is lehet még bajnok, ehhez az kellene, hogy a Kunbaja és a Borota már ne nagyon szerezzen pontot, amire a bajnokság eddigi menetét tekintve azért vajmi kevés az esély. Bajnok lehet még a megye három Déli csoportjában a Kunfehértó abban az esetben, ha megnyeri a saját bajnokiját, a Dunagyöngye pedig nem tudja legyőzni hazai pályán a Madarast.