Az már hétfőn eldőlt, hogy a Kecskemét hét esztendő után visszatérhet az élvonalba, hiszen aznap este a Diósgyőri VTK csak 0–0-s döntetlent játszott Ajkán, így hátránya matematikailag is ledolgozhatatlanná vált. Az öröm természetesen hatalmas a klubnál, hiszen kevesen számítottak arra a bajnokság elején, hogy az újonc feljut. Voltak azonban a keretnek már rutinos tagjai, Nagy Krisztián és Hadaró Valentin már 2019-ben is véghez vitt egy ilyen bravúrt a Kaposvárral­.

– Azt mondtam tavaly nyáron, amikor megérkeztem Kecskemétre, hogy pályafutásom során eddig vagy kiestem, vagy feljutottam, és Kecskeméten utóbbit szeretném a szezon végén. Akkor persze ezt még én sem gondoltam teljesen komolyan, de az már akkor érezhető volt, hogy nem a kiesés ellen fogunk küzdeni – mondta Nagy Krisztián, a KTE középpályása. – Kaposváron saját nevelésként jutottunk fel, előtte már öt éve ott futballoztunk. Itt egy teljesen új csapat, stáb, város színeiben csináltuk ezt meg. Amennyire hasonló, annyira más is számomra a két siker.

Hadaró Valentin egészen elképesztő karriert futott be, hiszen a 26 éves játékos négyszer feljutott, négyszer pedig kiesett eddigi pályafutása során, de nem cserélné el a múltját semmire.

– Amikor kudarc az év vége, azt nagyon rossz volt átélni, de amikor feljutottunk, az annál jobb. Én azt mondom viszont, hogy még mindig jobb átélni ezeket a dolgokat, mintha valaki egész pályafutása alatt nem ünnepelne feljutást vagy bajnoki címet. Nem cserélném el ezeket az élményeket egy olyan karrierre, mely során végig a középmezőnyben vagyok – tette hozzá a Kecskemét játékosa, aki szerint a Szeged elleni 4–0-s siker után hitte el mindenki, hogy ez a bravúr meglehet.

A biztos feljutás ellenére a csapat arra törekszik, hogy folytassa kitűnő sorozatát, hiszen a KTE 12 mérkőzés óta veretlen, ebből az utolsó hatot zsinórban meg is nyerte.

– Én azt gondolom, hogy semmivel sem engedtünk ki jobban ahhoz képest, mint ahogy még a Haladás ellen készültünk. Szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, hiszen ünnepnap lesz ez Kecskeméten, nem akarnánk rossz eredménnyel lezárni ezt a szép szezont – tette hozzá Hadaró.

A Szentlőrinc számára már szintén nem lesz tét, hiszen a baranyai együttes bebiztosította bennmaradását, így nyomás nélkül érkezik Kecskemétre a tabellán 13. helyet elfoglaló együttes, mely tavaly 4–1-re kapott ki hazai pályán a Kecskeméttől.

A Széktói Stadionban hatalmas ünneplés várható, a lehetőségek szerint garantáltan telt ház előtt vasárnap, már az elővételes jegyértékesítés során is rengeteg jegy fogyott. A klubvezetés éppen ezért külön kérte is a drukkereket, hogy folyamatosan kövessék az ezzel kapcsolatos híreket és információkat.

A klubhoz kapcsolódó fontos hír, hogy megkezdődtek a tárgyalások a jövő csapatát illetően is, ennek első lépéseként Szabó István vezetőedzővel már szerződést is hosszabbított a klubvezetés, így a szakmai munka változatlan mederben folyhat tovább egy osztállyal feljebb is Kecskeméten.