A középszakasz lezárását követően, rövid pihenő után már a rájátszás küzdelmeire, a Szolnoki Olajbányászra fókuszált a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A párharc szerdán 18 órakor kezdődik a Tisza-partiak otthonában, az első hazai meccsét pedig szombaton, 18 órától vívja a Messzi István sportcsarnokban Forray Gábor csapata.

– Egyetlen nap pihenőt kaptak a játékosok a kaposvári győzelmet követően, majd egyből megkezdtük a felkészülést a Szolnok elleni párharcra – nyilatkozta Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője.

– Igyekeztünk fizikálisan helyére tenni a keretet, a sérültjeink rehabilitációs munkát végeztek, most pedig már a taktikáé a főszerep, szeretnénk az Olajbányász ellen meglepetést okozni.

Nem feltartott kézzel megyünk neki a párharcnak, a lehető legjobb tudásunkat adva akarjuk megmutatni, hogy megérdemelten vagyunk ott a legjobb nyolc között a bajnokságban.

A Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét háromszor már összecsapott a Szolnokkal. – Az eddigi összes meccsünkön abszolút partiban voltunk velük, annak ellenére, hogy rendre ők voltak az esélyesei a találkozóknak – mutatott rá a tréner. – Most sem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a mostani, három győzelemig tartó párharcban is az ő továbbjutásokra tippelnének a legtöbben. A legutóbbi találkozásunk során, kupa elődöntőben is bizonyítottuk, hogy ismerjük az erősségeiket, és tudunk eredményesen kosárlabdázni ellenük.

Negyven percen át tartó koncentrációra lesz szükség az összes mérkőzésen ellenük. A Szolnok annyira jó csapat, hogy ha egy kicsit is alábbhagy a figyelmünk, akkor azt kegyetlenül megbüntetik.

Tehát mindvégig be kell tartanunk a megbeszélteket, csak akkor lehet ellenük esélyünk. Masszív védekezésük van, minden pontért meg kell szenvednie az ellenfeleiknek. A mi védelmünk megszervezése is különösen fontos lesz. Ha nem engedjük, hogy könnyű kosarakat szerezzenek, akkor izgalmas párharcnak lehetnek szemtanúi szurkolóink. Az ő segítségükre, támogatásukra óriási szükségünk lesz. Bízom benne, hogy Tiszaligetbe, és a Messzi István sportcsarnokba is nagyon sokan eljönnek majd a mérkőzésekre buzdítani minket.

Szolnoki Olajbányász– Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Tippmix Férfi NBI A-csoport, rájátszás negyeddöntő 1. mérkőzés, szerda 18 óra, Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok.