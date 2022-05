A hagyományos május elsejei futáson először az óvodások rajtoltak, akiknek 200 métert kellett teljesíteni. Az alsó tagozatosoknak 1000 métert, a felsősöknek pedig 3000 méter volt a táv. A 15 év felettiek öt és tízezer méter közül választhattak. Ők a település több utcáján is futottak, de külterületi részen is. A távot teljesítő óvodások és az alsósok érmet is kaptak, de természetesen az első három helyezetteket még külön is értékelték. Minden célba érkező a Maspex Olympos jóvoltából üdítőt ihatott, valamint péksüteményt és kolbász falatkákat is kínáltak a szervezők.

A versenyen többen is voltak olyanok, akik nem régen kezdték el a futást, de olyanok is akadtak, akik évtizedek óta róják a kilométereket.

A jó hangulatú verseny eredményhirdetéssel zárult, ahol az érmek és a kupák mellett tárgyjutalomban is részesültek a helyezettek.