A találkozó előtt a Pécs a középmezőnyben foglalt helyet, a Tiszakécske pedig már korábban biztosította bennmaradását a másodosztályban. Talán ennek volt köszönhető az, hogy Visinka Ede vezetőedző alaposan felfogatta a megszokott kezdő tizenegyet, mert olyan játékosoknak is lehetőséget biztosított, akik eddig kevesebb alkalommal szerepeltek a csapatban. Ezúttal is korán, a 3. percben kapott gólt a Tiszakécske 1–0. A találkozó végén azonban Kalmárnak sikerült egyenlítenie 1–1. A rendes játékidő letelte után Beliczky eldönthette volna a három pont sorsát, de csukafejese a felsőlécről vágódott le.

Így is ponttal térhettek haza a Tisza-partiak Pécsről, ami azt jelentette, hogy a 13. helyen végeztek a 2021/2022-es bajnokságban.

– Azt gondolom, hogy végig jobban játszottunk, mint a Pécs, labdaszerzésből voltak akcióik, de ziccerük nem, értékelte a mérkőzést Visinka Ede. – A második félidőben mindent egy lapra tettünk fel, és sikerült egyenlíteni. A végén egy kapufánk is volt, kár, hogy nem ment be. Megérdemelték volna a fiúk a győzelmet. A 13. helyet szereztük meg, és ahonnan ezt elértük az nagyon nagy dolog. Amit vállaltunk, azt megcsináltuk. Le a kalappal a játékosok, de a klub előtt is, mert minden feltételt biztosítottak számunkra. A legjobb körülmények között tudtunk dolgozni, amiért nagy köszönet jár.

Pécsi MFC–Tiszakécskei LC 1–1 (1–0)

Pécs, 1000 néző, vezette: Radványi Ádám (Kiss Balázs, Vörös Dániel)

Pécs: Bukrán – Króner, Rácz, Preklet, Sági, Geiger (Károly 59.), Futó, Nikitscher (Grabant, 23.), Katona, Okorie (Kövesdi 72.), Adamcsek (Bíró 72.). Vezetőedző: Vas László

Tiszakécske: Halasi – Balázs B., Végső, Kiprich, Uzoma, Oláh M. (Kovács B. 46.), Gyurján (Vólent 62.), Pongrácz (Kosznovszky 46.), Erdei (Beliczky 75.), Lovas Zs. (Lovas A. 46.), Kalmár. Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Adamcsek 3., ill. Kalmár 82. percben.