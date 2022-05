Szenzációs, közel telt házas hangulat fogadta a csapatokat a csarnokban, már a bemelegítés alatt kitett magáért a két szurkolótábor. Ugyanezt tették a parketten a csapatok is, hiszen a KTE a továbbjutásért, a Szolnok az életben maradásért küzdött. Egy ideig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a negyed közepén a vendégek elkapták a fonalat, Kovács kettesével már 17-10-re vezetett a Szolnok, ami kecskeméti időkérést hozott maga után. Jól tudott visszajönni a Kecskemét, Wittmann palánkos hármasa, és Karahodzsics palánk alatti játéka után már újra egál állt a kijelzőn (17-17). A hajráig már kevés pont született, de a Kecskemét jött ki ebből jobban, Karahodzsics újabb jó egyéni megoldása révén megnyerte a negyedet a hazai csapat (21–19).

A második negyed elején Pollard egy ártalmatlan szituációban meghúzta a bokáját, de ez sem törte meg a kecskeméti lendületet. Wittmann és Karahodzsics nagyon keményen dolgozott mindkét palánk környékén, emellett Milutinovic extra pontokat tudott hozzátenni a hazai terméshez, ültek a kinti dobásai is. A Szolnok kinti dobásokkal tartotta a lépést, Kovács keze extrán sült a sarokból minden alkalommal, míg Badzim is pontosan célzott, így an egyed közepén egál volt az állás (32–32). Ebben a mederben csordogált a kitűnő hangulatú derbi a folytatásban is, az utolsó két és fél percre viszont elveszítette a fonalat a Kecskemét, Young és Subotic vezetésével így a legjobbkor jött a szünet a hazaiaknak (40–46).

A második félidő több rossz kísérlettel indult, az első pontokat végül Karahodzsics tudta megszerezni. A Szolnok higgadt maradt, egy sportszerűtlen hiba után Badzim és Cakarun révén kerültek előnybe a vendégek, de Jaramaz és Pollard hármasaival sikerült fordítania a lelkesen küzdő Kecskemétnek. A harmadik etap végül nem akármilyen végjátékkal ágyazott meg a folytatásnak, hiszen előbb Pollard dobott be visszalépésből egy hármast emberrel együtt, majd a legvégén Young dudaszós távolival válaszolt erre (69–67).

Rossz vállalásokkal indult mindkét oldalon a záró játékrész, érezhetően kicsit elkezdte nyomni a csapatokat a tét, amihez a közönség is félelmetes hangulatot teremtett. A Szolnok kezdte sokkal rosszabb ritmusban a negyedet, hiszen alig kettő perc alatt négy felesleges faultot is összeszedtek a vendégek, ami a pontszegény periódusban nem tűnt jó ómennek. Egyik csapat sem tudott ellépni, így amikor Jaramaz a négy perc elteltével újabb triplát süllyesztett el, gyakorlatilag felrobbant a csarnok (74–74). Megint percekre lefagyott az eredményjelző, de ez a remegő kezeknek volt köszönhető, Badzim azonban két emberrel a nyakán begyűrte valahogy a palánk alól labdát, így az utolsó két percnek szolnoki előnnyel mentek neki a csapatok (74–76). Jaramaz tüzelt a büntető vonalról egy betörés után, a labda ide-oda pattogott a gyűrű szélén, de a kecskeméti hangorkán valahogy helyére tette végül a labdát (76–76), majd a szerb egy támadóhibát is kiharcolt azonnal. Pollard vette kezébe a labdát, és megint emberfeletti alakítást nyújtott, emberrel a nyakán vágta be a hármast, így a szolnoki játékosok számára még forróbb lett az egyébként is tikkasztó csarnok hőfoka. Subotic azonban érezhetően kedveli a nyomást, gyorsan egyenlíteni tudott (79–79). A vendégek úgy sakkoztak, hogy egy gyors fault után még lesz idejük támadni, és ez be is jött, mivel Wittmann csak az egyik büntetőjét dobta. Ez is elég volt azonban a győzelemhez, ugyanis 7.7 másodperccel a vége előtt hiába kért időt Potocnik mester, a labdát Pollardnak sikerült bedobni, aki nem is engedte, hogy faultolják már, így a Kecskemét bejutott a négy közém, ahol a Körmend vár rá (80–79).