A megye kettő Déli csoportjában huszonegy kör után, azaz az utolsó forduló előtt a Kunbaja állt a bajnoki tabella élén, 52 ponttal, őket már csak az 50 pontos Borota foghatta volna be az utolsó fordulóban. A Borotának végül nem nyílt az előzésre lehetősége, miután a Kunbaja ellenfele, a Bácsborsód nem érkezett meg a mérkőzésre. A bácsborsódiak tavasz folyamán egyre szűkülő kerete a utolsó körre elfogyott, és nem tudtak volna megfelelő számú felnőtt játékost kiállítani. A Kunbaja ugyanakkor az ilyen esetekre lefektetett szabályok értelmében minden bizonnyal megkapja 3–0-ás gólkülönbséggel a három pontot, és így 55 szerzett ponttal megnyeri a bajnokságot, ez azonban csak az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatósága fegyelmi bizottságának a döntése után válik hivatalossá.

– Készültünk egy kis bajnoki ünneplésre – nyilatkozta Sdrjan Mikovic, a kunbajaiak szabadkai illetőségű edzője –, de már jóval a mérkőzés kezdte előtt megtudtuk, hogy az ellenfél nem fog kiállni. És bár eleinte meglehetősen mérgesek voltunk, hogy nincs alkalmunk pályára lépni, de aztán úgy döntöttünk, hogy az ünneplést azért nem halasztjuk el, azért megdolgoztunk, azt megérdemlik a srácok.

Így aztán némi tanakodás után még be is öltözött a csapat, és vállalt félóra egymás elleni játékot, utána pedig bevetették az előzőleg bekészített koreográfiát, vagyis nem pakolták vissza a raktárba, hanem fölhasználták a bajnokcsapatot ünneplő pirotechnikai eszközöket, és büszkén vették fel a Kunbaja, Bajnokcsapat 2021/22 feliratú, erre az alkalomra elkészített pólókat is.

A fotón (balra) az edző, Srdjan Mikovic, mellette jobbra Csanádi Dániel játékos. Fotó: Fülöp Alexandra

– Ez volt a célunk az idény előtt, vagyis a bajnoki címünk megvédése, és sikerült is megismételni a tavalyi sikerünket – tekintett vissza az idényre Srdjan Mikovic. – Gyakran szokták mondani, és általában így is van, hogy az ismétlés a legnehezebb, és ez a mi esetünkben is így volt. Ez a bajnokság sokkal nehezebb volt, mint az előző. Egyrészt azért, mert erősödtek az ellenfelek, az előző idényhez képest jelentősen megerősödött a Baja, a Borota és a Dusnok is. Másrészt belső okai is voltak annak, hogy nehezebben ment a címvédés, a tavalyihoz képest ugyanis az idén jóval több volt nálunk a hiányzás, elsősorban a sérülések miatt. Ugyanakkor a problémák ellenére az idén is mi lettünk a legjobbak a megyei másodosztály Déli csoportjában, ezt azzal is bizonyítottuk, hogy az első négy helyezettből csak a Borota tudott pontot elvenni tőlünk, a legfontosabb meccseken tehát rendre sikerült meggyőző játékkal kirukkolunk, és így megérdemelten védtük meg a címünket – értékelt röviden Srdjan Mikovic.

A jövővel kapcsolatban ugyanakkor nem bocsátkozott jóslásokba, egy azonban biztos: a Kunbaja megkérvényezte és meg is kapta a megyei első osztályú indulásra feljogosító licencet, tehát csak a kunbajaiakon áll, hogy az ősztől megmérettetik-e magukat eggyel magasabb osztályban is.