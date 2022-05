Ezúttal a centerpályán tartották a találkozót, ami köztudottan nagyon jó talajú, éppen ezért mind a két csapat játékosai örültek a lehetőségnek. Már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést a Tiszakécske és folyamatosan támadtak. Varga kapusnak két alkalommal is bravúrral kellett hárítani. A vezetés azonban nehezen akart megszületni.

Az első félidő utolsó percében egy kapusról kipattanó labdát Lovas Andor továbbított Pál Andráshoz, aki kapásból a kapuba lőtt 1–0. A második félidőben mozgalmasabb lett a játék. A 60. percben Benkó Bence növelte az előnyt 2–0.

A 69. percben egy nagyon szép kontra támadás után, Lovas Andor talált a hálóba 3–0. A 84. percben szabálytalankodtak a kalocsai védők a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Vólent a bal alsó sarokba lőtte 4–0. Mindjárt a következő percben Farkas révén szépített a Kalocsa 4–1. A rendes játékidő utolsó előtti percében Vólent állította be a végeredményt 5–1.

Tiszakécskei LC II–Kalocsai FC 5–1 (1–0)

Tiszakécske, 100 néző, vezette: Allaga Iván (Rácz Béla, nagy Dávid)

Tiszakécske: Baráth – Benkó, Horváth A., Lovas A., Oberna (László 72.), István, Tóth-Molnár (Varga 81.), Pál (Vólent 46.), Tóth K. (Steklács 77.), Lovas Zs. Szabó Á. (Szabó D. 56.). Edző: Bagi Gábor

Kalocsa: Varga – Rideg, Knap, Dostyicza (Vass 78.), Tamás (Rakiás 63.), Farkas, Szalánczi (Bányai 59.), Szabó V., Tóth L., Romsics, Rádóczki. Edző: Kohány Balázs

Gólszerző: Pál 44., Benkó 60., Lovas A. 69., Vólent 84., 89. ill. Farkas 85. Sárga lap: István 25., Romsics 35.

Bagi Gábor: Nekünk mindig jó jel, ha feljöhetünk a centerpályára, mert minden csapat, aki ilyen körülmények között játszhat, annak az egy plusz motivációt jelent. Ezen kívül a nézők is arra bíztatnak bennünket, hogy menjünk előre, és ez is előny a számunkra. Az első félidőben kicsit álmosan kezdtünk, de a második játékrészben egyértelmű volt a fölényünk, és nyomatékosítottuk, hogy még mindig szeretnénk odaérni a dobogóra és ahhoz ez volt az első lépésünk, amit be kellett húzni. Gratulálok a fiúknak, mert csapatként nyújtottak nagyot.

Kohány Balázs: Nagyszerű körülmények között játszhattunk. Nem tudom elmarasztalni a csapatot, mert egy nagyon erős Tiszakécskével találkoztunk. Biztos vagyok abban, ha minden mérkőzésen ilyen összeállításban játszanának, akkor a bajnoki címért küzdenének. Egyéni hibákat vétettünk, amit a rutinos hazai játékosok simán kihasználták, és teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Nem nagyon értjük a bírói küldést. Úgy is készültünk, hogy tudtuk, tizenhárom ember ellen kell küzdenünk. Ezzel már két hete is volt problémánk, most újra megkaptuk, nem értjük.