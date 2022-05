Az MLSZ több ajánlást is megfogalmazott a következő szezonra a klubok felé, ennek Kecskeméten is szeretnének megfelelni.

– Változatlanul olyan karaktereket keresünk, akik szeretnének az NB I.-ben, de kiváltképp Kecskeméten bizonyítani. Olyan futballistákban gondolkodunk, akik már futballoztak a legmagasabb osztályban, de még van bennük fejlődési lehetőség, ezáltal velünk együtt akarnak stabil tagjai lenni hosszabb távon is az élvonalnak. Mindenképpen szeretnénk megfelelni az MLSZ iránymutatásainak és törekvéseinek, gondolok itt akár a fiatalok szerepeltetésére, illetve a légiósok számát illetően is. Továbbra is arra törekszünk, hogy elsősorban magyar játékosokból álljon össze a csapatunk, de nagy valószínűséggel szükségünk lesz néhány külföldi futballistára is, hogy teljessé tegyük a keretünket – mondta Tóth Ákos a tervekről.