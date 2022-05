A Kecskeméti TE stadionja egyelőre nem felel meg az NB I.-es követelményeknek, ám a klubnál azon vannak, hogy megoldást találjanak erre, amiben a kecskeméti városvezetés, illetve a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) illetékesei is partnerek. Az első találkozón már elkezdték felmérni, milyen munkákat kellene feltétlen elvégezni, de további egyeztetésekre is szükség lesz még ahhoz, hogy teljes legyen a kép, így egyelőre konkrétumokról korai lenne beszélni stadion ügyben.

– Az NB I.-es licenckérelmünkben az MTK stadionját jelöltük meg, de erre azért is volt szükség, mert a leadási határidőig innen érkezett kész és konkrét ajánlat klubunkhoz egy előírásoknak megfelelő stadionra. Azóta más létesítményekkel is felvettük a kapcsolatot, de nagyon bízunk benne, hogy saját pályánkon szerepelhetünk az élvonalban. Ezért dolgozunk jó ideje, és keressük a megoldást. Ez a találkozó is ezt a folyamatot erősíti, és azt rögtön le is szögezném, hogy mindenki annak örülne, ha a KTE-nek nem kellene albérletben játszania, így a városvezetés és az MLSZ is. Az akarat tehát közös, léptünk egyet előre, de további egyeztetésekre is szükség lesz ahhoz, hogy lássuk azt, mekkora munkára lenne még szükség – mondta dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője.