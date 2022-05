A kecskeméti együttes becsülettel küzdött a bajnokság során a kiesés ellen, ám az őszi és a tavaszi szezonban sem sikerült tartósan pontokat gyűjteni, ami végül kieséséhez vezetett. A Nemzeti Kézilabda Akadémia ezzel szemben mosolyogva játszhat már komolyabb nyomás nélkül, hiszen amíg a kecskemétiek kiestek, addig a NEKA bebiztosította helyét az NB I.-ben. A NEKA és a KTE decemberben már megmérkőzött egymással, akkor nagy küzdelemben a NEKA győzött három góllal (32-29).

A fiatal, akadémistákra épülő együttes formáját nehéz megítélni, mert ebben a naptári évben csupán egyetlen bajnoki mérkőzést nyertek, ám azt éppen legutóbb, a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen (28-25). Ezzel el is dőlt, hogy a fiatalok jövőre is az NB I.-es keret tagjai lesznek, és persze ez is adhat egy plusz felszabadultságot az ellenfélnek. A KTE számára pislákolt még a remény, hogy a Budakalász elleni győzelemmel (29-22) egy olyan sorozat kezdődik, amelynek a bennmaradás a vége, ám előbb az Egertől (32-25), majd a Dabastól is (31-25) kikaptak a hírös városiak, így a pályán már biztosan nem őrizhetik meg élvonalbeli tagságukat. Pénteken tehát egy felszabadult és egy kevéssé boldog gárda találkozik a pályán.

A Kecskemét ugyan már kiesett, de a csapat szeretne szépen elköszönni a bajnokságtól, pláne kitartó hazai drukkereitől.

A NEKA elleni találkozó péntek este 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban