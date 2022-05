Telt ház előtt léphetett pályára a parádés idényt futót Kecskeméti TE, mely megyei derbit vívott a Tiszakécskével. Jobban nem is indulhatott volna lila-fehér szempontból a hazai meccs, mert már az 1. percben vezetett a KTE, Szalai talált be egy szöglet után. A gólról a 2600 kilátogató néző közül páran alighanem lemaradtak még. A Kecskemét továbbra is irányította a mérkőzést, a vendégek nem nagyon tudtak előre merészkedni. A 15. percben ugyan újra betalált a KTE, de Lukács fejese hiába talált utat a kapuba, ugyanis lesen volt az asszisztens szerint. A kécskei védelem nagy munkában volt, Katona lövését a gólvonalról vágták ki. Két perc alatt újabb két kellemetlen élmény érte a hazaiakat, előbb Lukács sérült meg, majd Tóth Barna gólját sem adták meg a partjelző intésére. A félidő hajrájában már a Tiszakécske is éledezett, de Csáki nem tudta a kapuba kotorni a labdát egy szöglet után Vargának hála.

A félidő végén még ismét Tóth fejesét bólintották ki a vonalról, majd Szökrönyös esett el védője mellett, ám néma maradt a síp.

A második félidőben kiegyenlített csata zajlott a pályán, érezhetően a tét is nyomta már a csapatok vállát. A vendégek pontrúgásokból próbáltak odaérni a kapu elé, de a hazai védelem jól állta a sarat Varga kapussal a háta mögött. Nagy helyzet a másik kapu előtt sem adódott, egyedül Tóth Barna fejese okozott némi veszélyt a 66. percben. A hajrában is nyitott maradt így a derbi, és akár a csereként beálló Vólent lábában ott is lett volna az egyenlítés, ám ez is szögletre pattant a lábak sűrűjéből. A KTE végül behúzta a derbit, amivel nagy lépést tett a második hely megtartása felé.

A Kecskemét előny hétfő estig 6 pont a harmadik Diósgyőrrel szemben, mely a Soroksárt fogadja majd 20 órától. Amennyiben kikapnak a miskolciak, a KTE gyakorlatilag feljutónak tekinthető.