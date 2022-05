A tréningteleptől 800 méterre 17 hektáron 1400 méteres homokpályát alakítottak ki, ahol tréningezni tudják a lovakat. Jelenleg összesen több mint húsz ló van az istállóban, köztük pár darab egyéves, van egy-két tenyészkanca és három vágtaló. Ezenkívül tíz darab telivér, ők a Kincsem Parkba készülnek. A Nemzeti Vágtán két csapattal és három lóval vesznek részt.

– Egyre inkább a Kincsem Parkra orientálódunk, meg a komoly lóversenyzés felé. Az életemet itt élem teljes mértékben. Csak a háziasszonyszerepemet töltöm be otthon. Hétfőtől szombatig dolgozunk a lovakkal, vasárnap meg – amikor a legtöbb embernek szabadnapja van – nekünk akkor van a legkeményebb munkanapunk, akkor érik be a heti munkának a gyümölcse a versenyeken – mondta a baon.hu-nak Molnár Gyöngyi lovas, idomár.

A lovakról megtudtuk, hogy amelyiket a pályán láttunk az egy Galileo csikó, nem sokkal ezelőtt vásárolták.

– Galileo a világ legjobb fedezőménje, amely sajnos a tavalyi évben elpusztult mindenki bánatára, ugyanis fantasztikus jó lovakat adott.

Legalább száz világversenyt nyerő csikója van, és fedezőméncsikói vannak. Tényleg topfedezőmén volt, angol telivér kategóriában. Ezt a csikót nagy szerencsével sikerült megvennem Franciaországban. Nekem nagy reményem ez a lovacska. A másik ló, Spartan Devil nagyon jó formában van. Tavaly is már nyert kétévesen.

A csapat tagjairól

Ami a csapatot illeti, jelenleg Ördögh Alenen kívül még egy erdélyi munkalovas, Kovács Levente van az érsekhalmi birtokon. Az utóbbinak a súlya nem teszi lehetővé, hogy versenyben lovagoljon.

– Ősszel érkezett hozzánk Czene Leila Izabella, ő zsokénak tanul, és Dunakesziről költözött ide, hogy megvalósítsa álmait – mondta hírportálunknak Molnár Gyöngyi.

Egy istálló legfontosabb alapeleme, hogy olyan emberek dolgozzanak együtt, akik szívvel-lélekkel, jó érzékkel lovagolják a lovakat és megfelelő visszajelzést tudjanak a trénernek adni a lovak hogylétéről, vallja az idomár.

Mindig a következő versenyre koncentrál

A földről ő is sok mindent lát, de ezt kiegészítve szüksége van a lényegi információkra a zsokéktól is. Fontos, hogy ők mit éreznek. Az álmairól elárulta, hogy mindig vannak rövidtávú céljai, reális és irreális terveket is dédelget.

– Amikor a reális, kisebb célt elérem, mindig lépek egyet a következő felé, és próbálom az irreális álmaimat is valóra váltani, hogy soha ne legyen határa az elképzeléseimnek. Most elsősorban mindig a következő versenynapra koncentrálok. Ha az megvan, utána végiggondolom, hogy mit csináltam jól vagy rosszul. Utána ezekből lépésről lépésre tanulok, figyelek arra, hogy mi az, amiben még jobb tudok lenni, miben tudok fejlődni. Igazából az álmom az, hogy méltó legyek a mesterem, Németh Ildikó tanításaira. Nála 12 évet lovagoltam, és mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, sokat segíti a munkáimat. Rengeteg hasznos tanáccsal lát el a mai napig, és nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ma is tanít engem. Ő már nyugdíjas, nem dolgozik trénerként, de 40 éves tapasztalata van, amivel nem lehet felvenni a versenyt. Szeretnék méltó lenni hozzá. Én mindig arra törekszem, hogy ne ártsak a lónak, ugyanakkor rá kell vezetnem a munkára, hogy képes legyen célokat elérni anélkül, hogy bármilyen lelki problémája legyen. Fontos, hogy ne viselje meg az a verseny amit ő kap, illetve hogy képességükhöz mérten tudjanak részt venni minden versenyen – mondta a tréner.

Milyen egy jó zsoké?

Molnár Gyöngyi tréner szerint a jó zsokénak karaktere kell legyen, fontos a neveltetése: ha nem alázatos, ha nem szorgalmas, becsületes, kitartó, akkor akármilyen tehetséges is lehet, soha nem fogja elérni a célját.

– Egy lovat elrontani egy pillanat is elég, de kijavítani hónapok munkája.

Ezért nagyon lényeges, hogy ki a zsoké. Fontos, hogy milyen összhangban van egymással a lovas és lova. Meg kell azt is válogatni, hogy jó párosok legyenek. A ló is egy egyéniség és a lovas is. Az emberek között is vannak, akik nem passzolnak egymással. Ezt is figyelni kell, hogy ő jól érezze magát. Nagyon érzékeny lények. Rettentően ki vannak élezve az ember lelki világára, és amikor csak a boxhoz odamegy valaki, ő tudja, hogy milyen napja van az illetőnek. Az is nagyon nehéz, hogy olyan lovast találjunk, aki a ló hátára nem viszi fel a saját lelki problémáit. Abból veszekedés van, nem munka, mert a ló megérzi, és ő is kötekedőssé válik. Szenzibilis lények. Más lófajta is nagyon érzi az ember rezdülését, de az angol telivér talán még érzékenyebb.

Czene Leila Izabella zsokénak tanul. Fotó: Márton Anna

Molnár Gyöngyi eredményei

Molnár Gyöngyi szerint sorsszerű volt, ahogy elkezdődött nála a versenyzés. Kitartó volt, aztán szép lassan az eredmények is jöttek. Úgy érzi, a legelső Nemzeti Vágta-diadal 2010-ben volt a legnagyobb számára, lelki sokk, ami olyan örömöt és boldogságot adott, amit csak a gyerekei születésénél érzett, ebben az évben a második helyen érkezett a célba. Molnár Gyöngyi 2011-ben és 2014-ben nyerte meg a Nemzeti Vágtát.