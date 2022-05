Pénteken és szombaton többezer néző fordult meg a Kubikus park Mátyás király és Ecetgyár utcai hídjai között húzódó helyszínen és egyszerre több százan is szurkoltak a partra telepített mobil lelátókon.

Lakatos Bence Gábor ifjúsági polgármester az eseményt megelőző sajtótájékoztatón felidézte: a kupa szervezéséből a GYIÖK mindig is kivette a részét, hiszen az előkészületeket és a helyszíni munkákat is az iskolai referendumokon megválasztott testület végzi. A rendezés nagyrészt önállóan hozzájuk tartozik, kivéve a tavalyi évet, amikor a Kalocsai Gerillakertész Egyesület által elnyert pályázatból bonyolították le – fűzte hozzá. Ekkor két tízszemélyes hajót, illetve a hozzájuk tartozó felszereléseket is megnyerte a szervezet, kb. 20 millió forint értékben.

Papp Csenge korábbi GYIÖK-vezető újságírói kérdésre megerősítette: a XI. Sárkányhajó Kupa szervezését 1,2 millió forinttal támogatta Kalocsa Város Önkormányzata. Ebből a keretből alakították ki a helyszínt, szerezték be a hangosítást, a rendezvénysátrakat, illetve hívtak meg esti fellépőket. Az általános és középiskolások a paksi Atomerőmű Sportegyesülettől (ASE) kölcsönkért 20 fős hajókkal, míg a felnőttek a Gerillakertészek tízszemélyes járműveivel teljesítették a távokat.

A XI. Sárkányhajó Kupa háromnapos rendezvénnyé vált, hiszen a Kubikus park környékét már csütörtökön birtokba vehették a csapatok, és délutántól estig szabadedzéseket tarthattak. A diákcsapatok pénteken versenyeztek: az 5-6. osztályosok között az Ulmer Schahtel, a Tejesköcsögök és a Tengeri Malacok végzett az élen, a 7-8. osztályosoknál a Vízicsibék, a Gézengúz és a Vizek királyai álltak dobogóra, míg a középiskolások között a Titánok, a Vízicsibék II. és a Zyzz Company csapata bizonyult a legjobbnak. A felnőttek szombati futamain a Projekt X, a Kalocsai Tekergők és a Feltámadó Titanic produkálta a legjobb időket.