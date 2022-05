A tét a legjobb nyolc közé, azaz a rájátszásba kerülés lesz Forray Gábor tanítványainak. Rettentően szoros a mezőny, akár körbeverés is kialakulhat. A Kecskemét sorsa a saját kezében van, ha nyer az együttes Kaposváron, akkor – az utolsó forduló eredményeitől függetlenül, melyben szabadnapos lesz a KTE – ott lesz a nyolcban a csapat. Az Oroszlány és a Kecskemét 17, a Szeged és a Kaposvár 16 győzelmet számol, ebből a négyesből csak három csapat juthat be a rájátszásba, pontazonosság esetén az alapszakaszban és a középházban egymás ellen elért eredmények a mérvadóak. A somogyiakat egyszer már megverte a középházban a Kecskemét, hosszabbítás után 92–89-re.

– A középházban nincs könnyű ellenfél, a Kaposvár is egy rendkívül masszív csapat, hiszen az öt minőségi légiósuk mellett a magyar magot négy rutinos kosárlabdázó alkotja – mondta Forray Gábor, a KTE trénere. – A sorozatterhelés alatt különösen fontos, hogy mély legyen a rotáció, számukra ez nem okoz problémát, hiszen kilenc felnőtt játékosuk bevethető. Nálunk ez hat, és vannak kisebb-nagyobb sérülések is, amelyek nehezítik a dolgunkat. Kemény és harcos összecsapásra számítok. A rendelkezésre álló rövid idő alatt az a feladatunk, hogy a lehető legjobb formába hozzuk a fiúkat. Abban biztos vagyok, hogy mindenki odateszi majd magát, hiszen kiváló karakterek, igazi sportemberek alkotják a keretünket. Nem gondolkodunk másban, csakis a győzelemben. A meccset az fogja eldönteni, hogy ki lesz frissebb. Bízom abban, hogy megtaláljuk most a dobóformánkat, mert az sokban hozzájárulna a sikerességünkhöz. Az elmúlt fordulókban megmutattuk, hogy a szívünk a helyén van, mindvégig küzdünk a győzelemért. Mindkét gárdának fontos lesz a győzelem, hiszen óriási a tét. Szeretnénk megragadni az esélyt és kiharcolni a rájátszást.