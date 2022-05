Nincs könnyű dolga a KTE-nek, hiszen Forray Gábor csapata sérülések miatt elveszítette Dramicanint és Klobucart is, de két alapember nélkül sem vallott szégyent legutóbb az együttes Szolnokon. A hazaiak trénere szerint az lehet döntő, hogy mennyire tudnak felfrissülni a folytatásra.

– Igazából az lesz a legfőbb kérdés, hogy mennyire tudjuk felfrissíteni magunkat ebben az erőltetett menetben – nyilatkozta Forray Gábor vezetőedző az összecsapás előtt. – Az Olajbányász rendkívül fizikális gárda, főleg a tábla alatt, és mi pont ott vagyunk most egy játékossal kevesebben. Ezt a feladatot kell most megugrani, valamint figyelni arra, hogy jól rendeződjünk vissza, ne engedjünk könnyű és gyors kosarakat a szolnokiaknak. Ezt az első két meccsen maradéktalanul megoldottuk, ezúttal is ezt kell tennünk. Végig magas koncentrációra lesz szükség, akkor tudunk majd nyerni. Én hiszek a csapatban, a szurkolóinkban, hogy együtt kiharcoljuk a továbbjutást és bekerülünk az elődöntőbe. Mindent megteszünk, hogy ezt az óriási bravúrt bemutassuk – mondta bizakodva a kecskeméti tréner.