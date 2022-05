Kiskőrösi LC–Akasztó FC 1–1 (1–0)

Kiskőrös, 250 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Szabó Gábor, Csovcsics Róbert)

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák (Amin 77.), Pekker, Dunai, Simon, Salami, Nagy A. (Tóth Á. 16.), Mihály, Szabó G., Vajda, Barkóczi. Edző: Füleki Antal.

Akasztó: Németh Zs. – Bajusz, Szabó N. (Lázár Zs. 83.), Szabó Zs., Juhász, Németh T., Vincze, Szabó Sz. (Fábián 46.), Palla, Dobosi, Bányai (Márki 91.). Edző: Szrenkó István.

Gól: Salami 18., ill. Juhász 60. perc.

Sárga lap: Salami 33., ill. Bányai 42., Bajusz 55., Vincze 59.

Füleki Antal: – Már szombat este megtudtuk, hogy a bajnoki cím sorsa eldőlt, ezzel együtt egy Akasztó elleni szomszédvári derbi kötelez, így mindent elkövettünk. Ismerjük az Akasztót, a játékstílusukkal nem tudtak meglepetést okozni. Megérdemelten meg is szereztük a vezetést az első félidőben, aztán voltak lehetőségeink a folytatásban is, ha bevittük volna a második találatot, minden bizonnyal eldőlt volna a javunkra a meccs. De nem vittük be, és ahogy az ilyenkor már lenni szokott, előbb-utóbb betalál az ellenfél, ezúttal is ez történt. Csalódottak vagyunk az eredmény miatt, de teljes erőbedobással készülünk az utolsó két mérkőzésünkre. A Kiskunfélegyházának gratulálunk a bajnoki címhez, minden szempontból megérdemelték.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A múlt heti kisiklás után nem lehetünk elégedetlenek ezzel az eredménnyel. Kár, hogy kihagytuk az első félidőben a 11-est, de ez benne van a játékban. A csapat hozzáállásával elégedettek vagyunk, sikerült kiküszöbölni a múlt heti csorbát. Jó lett volna persze győzni, de véleményem szerint a helyzetek alapján igazságos döntetlen született.

Kalocsai FC–Jánoshalmi FC 1–2 (1–0)

Kalocsa, 200 néző, vezette: Tusa Zoltán (Berendi Tamás Csaba, Bíró Roland)

Kalocsai FC: Varga – Tamás (Kerekes 70.), Rideg, Knap, Dostyicza, Farkas, Szabó, Bányai, Tóth L., Szalánszki (Rábóczki 72.). Rakiás (Romsics 78.). Edző: Kohány Balázs.: Lengyel – Fenyvesi, Jeszenszky (Babic 67.), Cvetkovic, Stojanovic M., Jesic, Stojanovic V., Sőreg, Popovic, Kujundzic, Ivanisevic. Edző: Florin Nenad.

Gól: Dostyicza 5., ill. Stojanovic M. 76., 77. perc.

Sárga lap: Tamás 32., Dostyicza 7., Tóth L. 52., Romsics 91., Rábóczki 88., ill. Fenyvesi 72., Cetkovic 23., Popovic 85., Kujundzic 40. perc.

Kiállítva: Stojanovic V. 88. perc.

Kohány Balázs: – Három pontot ajándékoztunk a Jánoshalmának a megszerzett vezetés után. A második félidőben rengeteg helyzetünk volt, óriási ziccerek is, de minden kimaradt. Az ellenfél egy kontrából betalált, majd egy perces rövidzárlat után megkaptuk a második gólt is. Összességében saját magunkat vertük meg.

Sarok Attila technikai vezető: – Továbbra is kicsi a létszám, ebben az összeállításban tudtunk most kiállnunk. A mérkőzés elején kaptunk egy elkerülhető gólt, a negyedik percben. Próbáltunk támadni. A második félidőben egy teljesen más felállásban jöttünk ki, átálltunk három-öt-kettőre. Ez a húzás bejött, nagy szerencsével nyertünk, mert óriásit védett a kapusunk. A lényeg, hogy megvan a három pont. Van még két meccsünk. Kiállították Stojanovic Veljko-t, Popovic kisárgult, így nem tudjuk, hogy a következő meccsen hogyan fogunk felállni.