– A terveink szerint ez már az ötödik alkalom lett volna, de sajnos a vírus közbeszólt, így az elmúlt két évben nem tudtuk megrendezni a gálát – mondta Nagy Krisztián főszervező, a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület elnöke, aki maga is versenyző, és edző, de a mostani gálán nem lépett a kötelek közé. – Úgy terveztük, hogy szombaton délután egy órakor kezdjük el a küzdelmeket, de olyan sokan jelentkeztek, összesen hatvanöt pár, hogy kénytelenek voltunk két és fél órával előrébb hozni, mivel nem szerettünk volna senkit sem visszautasítani. Úgy voltunk vele, hogy a kevésbé tapasztaltak próbálják ki magukat, így többet tudnak tanulni, és nem mellékesen látják a tapasztaltabbakat is, hogy ők hogyan tudnak küzdeni. Örülök annak, hogy telt házas nemzetközi gálával tértünk vissza. Már délelőtt és kora délután is megmutatták tudásukat a holland versenyzők. Az esti küzdelemben pedig litván, ukrán, holland és román harcosok is részt vettek. Nagy megtiszteltetés az számunkra, hogy a litván szövetségi kapitány az orosz-ukrán háború miatt befogadott három ukrán versenyzőt és elhozta őket Magyarországra, hogy tudjanak készülni a következő világjátékokra. Örülünk annak, hogy ehhez mi is hozzá tudtuk segíteni egy kicsit őket – mondta a főszervező.

A szorítóba lépők a K1 szabály rendszerben küzdöttek egymás ellen. A K1 összefogja a karatét, ökölvívást, muay thai-t, kick-box-ot, így a K1 és a muay thai szabályai szerint folytak a mérkőzések. Először a legkisebbek léptek a szorítóba, majd az egyre tapasztaltabbak, és nem csak férfiak, de nők is. A programot színesítettük harcművészeti bemutatókkal, illetve a főmérkőzések előtt a nézők láthattak három kemény karate mérkőzést is. Az esti tizennyolc összecsapásban pedig majdnem minden magyar versenyzőnek külföldi ellenfele volt.