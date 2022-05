Két lényegi kérdés, az arany- és az ezüstérem sorsa már eldőlt a megyei első osztályú bajnokságban. Az újdonsült bajnok, a Kiskunfélegyháza ezen a hétvégén szabadnapos, a második helyezett Kiskőrös pedig Lajosmizsére látogat ma délután. A mizseiek lábában lesz ugyan a szerdai kupameccs – a fáradtság mint tényező tehát jelen lesz –, az a tény azonban, hogy büntetőkkel a Lajosmizse bejutott a megyei kupa döntőjébe, a lelkekre minden bizonnyal felszabadító erővel hat, így aztán kiszámíthatatlan, élvezetes meccsnek ígérkezik a Lajosmizse és a Kiskőrös szombat délutáni összecsapása.

Tiszakécskén a hazai csapat az utolsó előtti helyen álló Kiskunhalas vendéglátójaként a favorit. A Tiszakécske még a bronzéremért is harcban áll, így nemcsak azt akarja sokadszor bizonyítani a szurkolóinak, hogy játsszák a focit, de eredményesek is akarnak lenni. A Kiskunhalas szeretné megnehezíteni a dolgukat, erre növelte az esélyüket, hogy az előző fordulóban győzelmet ünnepelhettek.

A halasi Angeli Tamás (balra) és a soltvadkerti Hegedűs Ádám csatája. Fotó: Pozsgai Áko s

A Jánoshalma a Kecske­méti LC-t fogadja. A Jánoshalma a bronzérem első számú várományosa, a három pont előnyének köszönhetően a saját kezében van a sorsa. Jánoshalmán azt akarják, hogy ez így is maradjon, ehhez le kell győzniük a Kecskeméti LC-t. Nem lesz könnyű, hiszen Jánoshalmán nagyon sok a hiányzó, arról nem is beszélve, hogy Nagy Lajosék több, náluk papíron erősebb csapat ellen is okoztak már meglepetést, és Jánoshalmára sem biodíszletnek utazik a fiatal kecskeméti keret. Bácsalmáson a hazai gárda tűnik az esélyesnek, különösen a legutóbbi fordulókban elért eredmények fényében. A Bácsalmás sokat ugrott előre a tabellán, akár még egy helyet előbbre léphet, ha sikerül legyőznie a Soltvadkertet. A vendégek ugyanakkor szeretnének elkerülni a sereghajtó pozícióból, ehhez pontokat kellene szerezniük. Abszolút háromesélyes, kiszámíthatatlan rangadó a Harta keceli, és a Kalocsa akasztói fellépése. Mind a Kecel, mind a Harta nagyon jó tavaszt produkált, a Duna-partiaknak még a bronzéremre is van esélyük, minden bizonnyal nézői csemegét ígér ez a találkozó. Akárcsak az Akasztó és a Kalocsa összecsapása, amely nagy hagyományokra visszatekintő derbi.

– A tavaszi szezon egészét tekintve meg vagyunk elégedve a csapattal – értékelte a gárda eddigi szereplését Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – Azt a munkát, amit a téli felkészülés során elvégeztünk, azt viszontlátjuk a pályán a srácoktól, aminek természetesen nagyon örülünk. Egyetlenegy mérkőzés van, amivel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nem vagyunk megelégedve a teljesítménnyel, az pedig a Harta elleni vereség. Ott nagyon enerváltak voltunk az egész mérkőzés alatt. Az elmúlt héten már tudtunk javítani, és jó játékkal pontot tudtunk elhozni az örök rivális Kiskőröstől. A holnapi feladatunkat nehezíti, hogy a Kalocsa ellen sajnos több hiányzónk is lesz. Kerekes Márk megsérült a hartai mérkőzésen, Szabó Szabolcs egész tavasszal nem tudott velünk lenni, illetve Bajusz Patrik is begyűjtötte az elmúlt fordulóban az ötödik sárga lapját. A Kalocsa egy nagyon jó csapat, azonban az idei szezonban rapszodikus a teljesítményük, hol nagyon jól játszanak, hol nem jön össze nekik semmi. Ezzel együtt mindenképpen a három pont lenne a célunk az utolsó hazai mérkőzésen. Tiszteljük természetesen a kalocsai csapatot, de hazai pályán mindenki ellen csakis a három pont begyűjtése lehet a célkitűzés.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos idén nem sikerült elérni azt, amit előzőleg szerettünk volna – tekintett vissza az idényre Kohány Balázs, a kalocsaiak játékos-edzője. – A tavaszi felkészülés során sorra estek ki az alapemberek, és az ő hiányukat nem tudtuk megfelelően pótolni. Ráadásul főként a kulcsposztokról estek ki a játékosok. Természetesen egy kellemes teher, hogy a saját fiataljainkra lehet számítani, csakhogy ők nem feltétlen tudják azt hozni, amit kellene. De türelmesek vagyunk velük szemben. Összességében tehát nem vagyok megelégedve a csapatommal, ugyanis úgy érzem, hogy odaérhettünk volna az első négybe, ha nincsenek ezek a sérülések. A kupában is szerettünk volna szép eredményt elérni, de sajnos ez szerdán a Lajosmizse elleni mérkőzésen szertefoszlott, miután büntetőkkel legyőztek bennünket. Holnap nagyon nehéz mérkőzésre számítok az akasztói együttes ellen. Ők főként hazai pályán szerepelnek remekül. Nagyon jó játékoskeretük van, sok év után most vannak ott, ahol igazán lenne a helyük.

A megyei másodosztály küzdelmei a múlt héten lezárultak, szombat délután egy elmaradt mérkőzést fognak pótolni, az Északi csoportban a Csólyospálos-Városföld találkozót.

A megyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában akár bajnokavatásra is sor kerülhet a hétvégén, abban az esetben, ha az Akasztó II. képes győzni Jászszentlászlón, a Kecel II. pedig kikap Bócsán. A megye három Északi csoportjában dobogósok találkoznak, a Kunszentmiklós az Ágasegyházát fogadja.



A hétvégi labdarúgó-mérkőzések

SZOMBAT, 17.00

Megyei I. osztály: Tiszakécskei LC II.–Kiskunhalas, Lajosmizsei VLC–Kiskőrösi LC.

Megye III., Déli csoport: Híd SC–Bácsalmás II., Bácsbokod–Hercegszántó, Vaskút–Felsőszentiván, Kenderes–Kisszállás.

Megye III., Északi csoport: Vasutas SK–Tiszaug, Tiszaalpár–Katonatelep, Miklósi GYFE–Ágasegyháza.

Megye III., Közép csoport: Vadkert II.–Kaskantyú, Kiskőrös II.–Tabdi, Bócsa–Kecel II., Csengőd–Tázlár, Jászszentlászló–Akasztó II., Szank–Császártöltés, Kecel Senior FC–Balota­szállás.

Megye III., Nyugat: Dunaszentbenedek–Uszód, Fajsz–Tass.

VASÁRNAP, 14.00: Megye III., Észak: Jakabszállás–Kerekegyháza II.

VASÁRNAP, 17.00

Megye I. osztály: Akasztó–Kalocsa, Bácsalmási PVSE–Soltvadkert, Kecel–Harta SE, Jánoshalmi FC–Kecskeméti LC.

Megye III., Déli csoport: Dunagyöngye–Katymár, Gara–Madaras, Kunfehértó–Tataháza.

Megye III., Északi csoport: Bugac–Ballószög, Helvécia–Fülöpszállás, Jakabszállás–Kerekegyháza II., SC Hírös-Ép II.–Fülöpjakab.

Megye III., Nyugat: Bátya–Harta II., Szakmár–Dunavecse, Foktő–Homokmégy.

VASÁRNAP, 18.00

Merkantil Bank Liga NB II.: KTE-HUFBAU–Szentlőrinc, PMFC–Tiszakécskei LC.