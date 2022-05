Fociünnepnek ígérkezik az immáron biztosan második Kiskőrös és a bajnok Kiskunfélegyháza összecsapása az előbbi otthonában. A lényegi kérdések ugyan már eldőltek, de senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a Kiskőrös le akarja győzni a Kiskunfélegyházát, Némedi Norbert csapata pedig az idei bajnokságban utolsó alkalommal bizonyíthatja be, hogy valóban a liga legjobbja, és hogy az aranyérem a legjobb helyre került.

A bronzéremre három csapatnak van még esélye, a Jánoshalmának, a Tiszakécske II.-nek és a Hartának. Lépéselőnyben van hármuk közül a Jánoshalma, hiszen egy ponttal többet birtokol a riválisainál, így a saját kezében van a sorsa. Ha megnyeri a kiskunhalasi mérkőzést, akkor senki nem veheti el Florin Nenad csapatától a harmadik helyet. A hazai Kiskunhalas természetesen nem tervezi, hogy tétlen résztvevője lesz a szomszédvári derbinek. Ha a Kiskunhalasnak sikerülne pontot szereznie, akkor megelőzheti a Jánoshalmát a Tiszakécske II. és a Harta is. A Tiszakécske II. a sereghajtó Soltvadkert vendégeként favoritja a hétvégi mérkőzésnek, de azt Bagi Gábor tudja a legjobban, hogy noha esélyes a csapata, nem szabad azzal foglalkozniuk, hogy hogyan áll a mérkőzés Kiskunhalason, mert Papp Róbert együttese jobb annál, mint amit a jelenlegi helyezése elárul.

Jánoshalmi és kécskei botlás esetén még a Harta is befuthat a harmadik helyre. Könnyű dolguk azonban nem lesz, hiszen a Bácsalmást fogadják. Nagy meccs várható, hiszen itt két olyan csapat találkozik, amelyek mintha az elmúlt hetekben találtak volna igazi önmagukra, egyre jobb eredményeket szállítottak otthon és idegenben is.

– Némi túlzással nem is kívánhatnék jobb teljesítményt a tavasszal, mint amit a srácok letettek az asztalra. Amit kérek tőlük, azt hétről hétre megteszik. Ahonnan elindultunk az elmúlt nyáron, ahhoz képest hatalmas eredmény az, ahová eljutottunk. Az utolsó mérkőzésen is szeretnénk megmutatni, hogy miért állunk ott, ahol, nyerni szeretnénk a Bácsalmás ellen is. Az elmúlt években mindig szétesett nyáron a hartai csapat, azon leszünk most, hogy ezúttal ez ne forduljon elő. Úgy fest, hogy a keret nagy része marad, és ha sikerülne egy-két játékossal bővítenünk, akkor merészebb álmokat is szövögethetnénk. Persze csak úgy tudunk célokat kitűzni magunk elé, ha folyamatosan dolgozunk. Én a munkában hiszek, ezt próbálom a fiúknak is átadni, hogy a munkában kell hinni, és akkor a pályán is jön az eredmény. A bácsalmási együttes egy borzasztó kemény és kellemetlen ellenfél. Sok külföldi játékosuk van, ezáltal teljesen más stílust képviselnek. A tavasszal ők is összeszedték magukat, azonban hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem. Szeretnénk szépen búcsúzni a közönségtől. Abban is bízom, hogy minél többen kilátogatnak majd.

– Ez a tavasz volt a negyedik félszezonom a bácsalmási csapatnál – tekintett vissza Teslic Igor, a Bácsalmás edzője. – Eddig minden átigazolási időszakban az volt a cél, hogy a csapat váza megmaradjon. Sajnos ez az idei tavaszi rajtra nem jött össze, ugyanis heten távoztak a keretből. Őket nehezen, de pótolni tudtuk, ráadásul elég jól. Az első mérkőzésen döntetlent játszottunk a tiszakécskei gárdával. Sajnos itt megsérült két játékosom, Luka Ivanov, illetve Körmöczi Márk. Utóbbi ugyan játszott az utána lévő mérkőzéseken, de látszott rajta, hogy sérült. A Kiskunhalas ellen tudtunk először úgy felállni, ahogy szerettük volna. Nagyon büszke vagyok arra, hogy három mérkőzést zsinórban megnyertünk, és hogy a legutóbbi négy találkozónkon gólt sem kaptunk. Mind a négy félszezonomban volt pozitívum és negatívum is. Ha sikerül a hetedik helyen maradnunk, akkor azt mondom, hogy ez volt a legjobb félévünk. Azzal tisztában vagyok, hogy a Harta ellen minden egyes csapat nagyon megszenved a pályán. A tavasz folyamán ők is hatalmas sorozatot produkáltak, Csehi Tamás munkája abszolút meglátszik a csapaton. Az ősszel legyőztük őket két góllal, az egy nagyon kemény találkozó volt, most sem számítok könnyebb meccsre.

Nagyon szeretne győzelemmel búcsúzni közönségétől az elsősorban a sérülések miatt meglehetősen viszontagságos tavaszi idényt maga mögött tudó Kalocsa, könnyű dolga azonban nem lesz, hiszen a meglepetésre bárhol képes Lajosmizsét fogadják. Érdekesség, hogy a két csapat tíz nappal ezelőtt találkozott ugyanebben a fölállásban, akkor a kupameccsen döntetlenre végeztek egymással, büntetőkkel a Lajosmizse jutott tovább. Kohány Balázs szinte biztosan nem írná alá látatlanban ezt az eredményt. Árva Zsolt csapata szívesen indul ki meccsek előtt abból, hogy az egy pont is pont, viszont szívesen eldönti a maga javára a meccseket, ha alkalma van rá. Igazi háromesélyes csemegének ígérkezik a Kecskeméti LC–Akasztó összecsapás. Nagy Lajos együttese bárki ellen képes meglepetést okozni, ezt a dobogón álló csapatokkal szemben is nem­egyszer bizonyította. Az Akasztó ugyanakkor meglehetősen szép tavaszt zár, és egy Kecskeméten aratott győzelemmel akár az 5. helyre is előreléphet.