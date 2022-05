A kezdés után Pollard kísérlete kimaradt, a túloldalon viszont Drenovac nem hibázott, 2–0. Klobucar egyenlített Kucsera labdaszerzése után, ám Drenovacra nem volt ellenszer, két kettesével 6–2-re változott az eredmény. Pollard a sarokból kiválóan állt bele a hármasba, a másik térfélen Dzeletovic is pontos volt kintről, 9–5. Pollard volt ismét eredményes, őt pedig Klobucar triplával követte, ezzel átvette a vezetést a KTE, 9–10. A hazaiaknál Drenovac, míg a Kecskemétnél Karahodzsics jeleskedett, majd Wittmann állhatott a büntetővonalra, ám csak az egyiket tudta értékesíteni, 15–15. Milutinovic adott forintos labdát Karahodzsicsnak, akinek még oda is ütöttek, a plusz egyes is becsorgott, 15–18 állt a táblán másfél perccel az első etap vége előtt.

A DEAC még tudott zárkózni, így 19–20-szal zárult a nyitó felvonás.

Dramicanin is feliratkozott a pontszerzők közé, ráadásul rögtön egy trojkával, 19–23. Két gyors DEAC-kettessel újra egyenlő volt az állás, 23–23. Az előbb távolról eredményes Dramicanin most a palánk alatt villant, utána pedig szépen állt bele a tempóba, 23–27. Felváltva szerezték a pontokat a csapatok, majd Gáspár triplája megint felhozta a cívis városiakat, 28–28. Pollard és Karahodzsics révén öttel meglógtak a kecskemétiek, a házigazdák pedig időt kértek, 30–35.

Hárompontosokkal igyekeztek faragni a hátrányukból, de a KTE lendületét egy újabb DEAC időkérés sem törte meg, így 36–45-tel jöhetett a nagyszünet.

Hármasokkal folytatódott az összecsapás: Pollard után Valerio Bodon is elsüllyesztett egyet, 39–48. Pollard duplájával már tíz fölé nőtt a fórja a KTE-nek, majd Wittmann trojkájára két DEAC távoli érkezett, 46–53. Dzeletovic két egyest süllyesztett el, ezzel öt egységre csökkent a differencia a felek között, 48–53. Őrizte ezt az előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 54–59-cel fordultak a negyedik felvonásra a csapatok.

Bár a Debrecen kezdhette a negyedet, ám a KTE Milutinovic révén tudott újabb fontos kosarat szerezni, 54–61. Jól védekeztek Forray Gábor tanítványai, utána pedig Pollard talált be, 54–63. Valerio Bodon vitte végig bátran, őt pedig Polyák követte, 58–63. Két hírös városi kettest követően a DEAC időt kért, ekkor még 6 perc 11 másodperc volt hátra a végéig, 58–67. Kerpel-Fronius hármassal jelezte, hogy még nem adták fel a küzdelmet, de Klobucar gyors válasza lehűtötte a kedélyeket, 61–70. Gáspár tett vissza egy lepattanót, utána Dzeletovic is eredményes volt, 65–70.

Triplaeső következett: Pollard, Kerpel-Fronius és Klobucar is kiválóan célzott, 68–76. Drenovac ziccere után a hírös városiak eladták a játékszert, 1 perc 36 másodperccel a zárás előtt Berényi Sándor időt kért, 70–76. Nem jöttek be a távoli dobások a Debrecennél, Drenovac viszont négyre tudtak csökkenteni a különbséget, 72–76. Taktikai fault után Pollard büntetőzhetett, a másodikat sikerült értékesítenie, 72–77. Ismét időt kértek a hazai oldalon, az eredmény viszont nem változott már, így fontos győzelmet aratott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és ezzel nagy lépést tettek a rájátszás felé.

DEAC-Tungsram–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72–77 (19–20, 17–25, 18–14, 18–18)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, Minár László, Fodor Attila.

DEAC: Kerpel-Fronius 15/15, Polyák 2, Valerio-Bodon 5/3, Drenovac 21, Dzeletovics 20/6. Cserék: Balázsi 2, Neuwirth 2, Gáspár 5/3. Vezetőedző: Berényi Sándor

Kecskemét: Pollard 22/9, Klobucar 20/12, Milutinovic 3, Kucsera, Karahodzsics 19. Cserék: Wittmann 6/3, Tóth B., Dramicanin 7/3. Vezetőedző: Forray Gábor.