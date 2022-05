Az élvonalbeli bajnokság őszi szezonjának egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor a Kecskemét hazai pályán egy góllal legyőzte a Tatabányát. Szombat este Djukic Dragan játékosai minden bizonnyal ezért a vereségért szerettek volna visszavágni a Kecskemétnek.

A találkozó ennek ellenére KTE góllal indult, Enomoto volt először eredményes, majd hazai egyenlítés után Simon talált be kétszer a kecskemétiektől. A 4. percben aztán átvette a vezetést a Tatabánya, előbb Sunajko egalizált, majd Juhász és Urban is betalált. A 10. perctől kezdve kezdett nyílni az olló a felek között, Hornyák Péter sikeres hétméteresével, illetve Hornyák Bence találatával már 10-6 volt az állás.

A négygólos különbség a 23. percre kettőre apadt, miután Menyhárt és Simon újra eredményesek voltak. A házigazda válogatott átlövője, Ancsin azonban nagyon elkapta a fonalat, az első félidő utolsó öt percében négyszer is betalált, és vezérletével a Tatabánya 21-15-re vezetett a szünetben.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: Ancsin góljával. Hornyák Bence is mattolta Marczikát, majd a 33. percben jött a meccs első kétperces kiállítása, Stojnicot küldték ki a játékvezetők. Emberelőnyben Menyhárt két hetest is belőtt, de a KTE már inkább azért küzdött, hogy ne legyen tíz közte, mintsem azért, hogy visszajöjjön egálközeli állásra. Bár Vetési góljával a 39. percben csak öt gól volt Bencze József csapatának a hátránya, de egy 4-0-os rohammal végleg eldöntötte a két pont sorsát a Tatabánya, így a végeredmény 42-34 lett.

Győzelmével 32 pontos, és továbbra is ötödik helyen áll a Tatabánya. Edzője, Djukic Dragan most utoljára vezényelhette tanítványait hazai pályán, hiszen a következő szezontól már nem ő lesz a Komárom-Esztergom megyeiek trénere. A Kecskemét helyezése nem változott, az utolsó forduló előtt továbbra is sereghajtó a már biztosan búcsúzó újonc együttes.

– A Tatabánya jó tempóban, nagy akarattal és megfelelő intenzitással kézilabdázott – értékelt a mérkőzést követően Bencze József, a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Ezt a ritmust sajnos csak kevés ideig tudtuk tartani. A védekezésünk nem volt jó, illetve a helyzetkihasználással komoly problémáink voltak. Hiába lőttünk 34 gólt, a 42 kapott nagyon sok. A gólmennyiségből is látszik, hogy nagy tempó volt, de ezt nem tudtuk tartani, mert kevesen vagyunk – tette hozzá a tréner.

Grundfos Tatabánya KC–KTE-Piroska Szörp 42–34 (21–15)

Tatabánya, Vezette: Paska, Vastag

Tatabánya: Ancsin 9, Sunajko 8, Juhász 5, Hornyák B. 3, Győri 3, Urban 3, Hornyák P. 3 (3), Fekete 2, Zdolik 2, Ushal2, Fotache 1, Bodor 1.

Kecskemét: Menyhárt 9 (6), Karai 6, Hiramoto 5, Simon 5,Enomoto 3, Szeverényi 2, Csordás 2, Mazák 1, Vetési 1.

Kiállítások: 4 perc, illetve 4 perc

Hétméteresek: 4/3, illetve 6/6