A Kiskunhalasnak csupán az lehet a célja, hogy ne az utolsó helyen végezzenek a bajnokságban. A vendégek kispadján nem ismeretlen edző ült. Kocsis Gábor három évvel ezelőtt még a Tiszakécske NB. II-es gárdáját erősítette, mint labdarúgó. A csendes, kiváló futballistát szerették a nézők. A mostani találkozó előtt is sokan köszöntötték, és váltottak vele néhány szót. Gábor jól ismeri a centerpályát, mert ezúttal is ott játszották a mérkőzést, de eddig mindig az alap- és oldalvonalon belül tartózkodott, vagy esetleg a hazai kispadon, most viszont a vendégcsapat számára kijelölt helyen, többnyire állt, és taktikai utasításokat adott játékosainak.

Tiszakécskei LC II–Faddikorr Kiskunhalasi FC 9–2 (2–0)

Tiszakécske, 70 néző, vezette: Baranyai Dávid Mihály (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Tiszakécske: Baráth – Benkó (Jelenfi 74.), Horváth A. (Hoffmann 82.), Szólát (Klemenc 63.), Oberna (Káli 56.), István, Gréczi, Tóth-Molnár, Tóth K. (Varga 68.), Szabó D., Szabó Á. Edző: Bagi Gábor.

Kiskunhalas: Faddi – Mucsi, Túri, Ikotic, Lengyel, Rácz (Hornyák 56.), Pocsai, Agócs, Dordevic, Hajrulovic, Angeli. Edző: Kocsis Gábor

Gólszerző: Benkó 11., Gréczi 41., 53., 56., 83., Szabó D. 47., Tóth-Molnár 48., Káli 81., 90., illetve Dordevic 79., Lengyel 82.