– Számomra a nagy áttörést 2016-ban az Offline Sport Games extrémsport-verseny hozta meg, ahová meghívást nyertem. Itt tapasztaltam meg, hogy milyen magas szinten lehet űzni ezt a sportot. Innentől kezdve nagyon komolyan vettem a felkészülést. Aminek meg is lett az eredménye: 2018-ban indultam életem első magyar bajnokságán, ahol Street kategóriában első helyezett lettem. Ugyanezen a versenyen Park kategóriában pedig második. A második magyar bajnoki címet 2021-ben szereztem meg Debrecenben Park kategóriában – összegezte Kornél, akitől azt is megtudtuk, hogy 2018-ban figyelt fel rá a Magyar Kerékpáros Szövetség, azon belül is a BMX freestyle szakág. Elkezdődött egy új korszak, és ez a fejlődés jelenleg is tart, évről évre egyre komolyabb támogatást kap a szövetségtől. 2018-ban megalakult az első BMX freestyle válogatott, amibe azonnal be is került. A csapat tagjaival több edzőtáborban is részt vettek, voltak például Horvátországban és Hollandiában is – sorolta Kornél, aki arról is beszélt, nagy vágya, hogy kvalifikálja magát a 2024-es párizsi olimpiára.

Ehhez azonban még nagyon sok versenyen részt kell vennie, ami nagyon sok időt és anyagi áldozatot kíván tőle és a családjától is.

Kornél azonban a tanulmányai mellett igyekszik a sportoláshoz szükséges anyagi hátteret is megteremteni, ezért edzéseket és bemutatókat tart. Ugyanakkor egyszerre két iskolában is tanul: Győrben hamarosan sport és rekreáció szakon államvizsgázik, mellette pedig Csongrádon középiskolai tanulmányait folytatva erdésztechnikusnak készül. Kornél szerint ez a két szakirány nagyon jól össze­illeszthető.

A kétszeres magyar bajnok azt is elmondta, hogy a szakdolgozatát a BMX freestyle versenyek rendszeréből írja. A verseny egyik problémáját boncolgatja. Úgy véli, hogy mivel nincsenek kötelező elemek a versenyen, nagyon szubjektív a pontozás. A jelenlegi szabályok szerint a sportolónak egy perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa a legjobb tudását.

– A kutatásom során a hazai profi sportolókat arról kérdeztem, mi lenne, ha a pontozási rendszerbe olyan objektív elemeket is alkalmaznának, amivel feketén-fehéren lehet értékelni az adott sportoló teljesítményét. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon megoszlanak a vélemények ezen a téren – összegezte Kornél, akit végezetül arról kérdeztünk, hogy melyik trükkjére a legbüszkébb. Mint elmondta, az országban eddig egyedül csak ő tudja megcsinálni azt, amikor a levegőben előre szaltózik a biciklije úgy, hogy ő nincs is rajta. Büszke még a dupla hátraszaltóra is, amit hazánkban szintén nagyon kevesen tudnak meg­csinálni.