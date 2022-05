Az emlékverseny megnyitóján külön köszöntötték a Besze család megjelent tagjait, illetve Ván Jenőt, a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület elnökét, akit ötven éves sporttevékenysége elismeréseként a Magyar Birkózószövetség Életműdíjban részesített, 2020 május 20-án, amit Németh Szilárd elnök és Bacsa Péter alelnök adott át. Ván Jenő fél évszázaddal ezelőtt kezdett birkózni, később edzői képesítést szerzett és oktatta, tanította a fiatalokat, ezt teszi most is, az elnöki tisztsége mellett. A versenyen jelen volt a város szülöttje, a 74 éves dr. Réczi László Európa-bajnoki, valamint olimpiai bronzérmes, világbajnok birkózó is. Az eseményen, amely egyben Kiskun Kupa is volt harminc sportegyesület több, mint 350 birkózója képviseltette magát. A versenyzőket, edzőket és hozzátartozókat Csányi József köszöntötte. A polgármester örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek az emlékversenyre, és mindenkinek sikeres versenyzést kívánt.