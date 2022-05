Egy-két kulcsjátékos mindkét oldalról hiányzott, de csak a csapatból, a mérkőzésen jelen voltak, ami annak a jele, hogy nem rossz közösség sem a mizsei, sem a kiskőrösi – ez persze nem újdonság. Helyzetet még egyik fél sem dolgozott ki, de a 8. percben máris megszületett az első gól. Pintyi végezhetett el szabadrúgást a kaputól 28 méterre, enyhén balról. Kimondottan magas ívet leíró lövése a jobb felső saroknál a kapufa és a keresztléc találkozását találta el. A kipattanót követően egy pillanatra mintha mindkét csapat játékosai leálltak volna, kivéve Salamit, aki nyolc méterről a bal sarokba fejelt, a labda a kapufáról pattant a hálóba, 1–0. Öt percre rá a bal oldalon kiugró Dunai kapott remek ütemű indítást, a kivetődő Házi az utolsó pillanatban vetődve szerezte meg a játékszert. Enyhe vendégfölény alakult ki a pályán, ami helyzetekben azonban nem mutatkozott meg. A 35. percben Tarnoczki tört harcosan előre, több vendégvédőn is áthámozta magát, majd kipasszolta a jobb oldalra, Kovács Józsefnek, a visszapasszt követően leadott lapos lövése a bal kapufa tövét találta el. A kipattanóból Palotai ismételt a bal oldalról, de egy védő kivágta a labdát a gólvonal előtt. Az első hazai helyzet volt, és mindjárt nem is kis ziccer, több viszont már egyik oldalon sem alakult ki az első játékrészben.

Az 50. percben Dunai vágott ki nagy szólót a bal oldalon, középre lőtt labdáját Tóth Ákos perdítette a bal sarok mellé. Kiegyenlített és néhány percen át a korábbinál alacsonyabb színvonalú volt a folytatásban a játék, a vendégek mestere, Füleki Antal igyekezett is riadóztatni a csapatát, jól tudván, hogy Lajosmizsén egygólos vezetés nem vezetés, hiszen Árva Zsolt csapata még a klasszikus támadói nélkül is képes lehet meglepetést okozni. Füleki Antal a 62. percben nyugodhatott meg. Akkor Pekker vezette előre a labdát, hárman is kérték, ő azonban végül a haza kapus irányába gurította a játékszert, tehát a labda gazdátlannak tűnt. Pekkernek még elnézést kérni sem volt ideje, Dunai felismerte a lehetőséget, a bal szélről rárajolt a labdára, meg is szerezte, és Házi mellett laposan a kapuba helyezett, 0–2. Az ezt követő időszakban érezhetően mozgósította erőit a hazai gárda, hiszen egy szépítéssel újra nyílttá tehették volna a meccset. Ehhez a 67. percben álltak a legközelebb, amikor Kovács József adott káprázatos labdát a bal oldalon előretörő Faragónak, ő egy ügyes, megállítós cselt követően elhúzta a kapus mellett a labdát, még egy védőt is kicselezett, ám aztán éles szögből a hosszú sarok mellé lőtt. Még néhány percig tartott a hazai lendület, a mérkőzés utolsó szakaszára azonban mintha beletörődtek volna az eredménybe a mizseiek. A játék szép elemeiből egyet-egyet mindkét oldalon bemutatták a játékosok, de a sok külön látványos puzzle darabból egyszer sem alakult ki ziccert jelentő kirakós. A 90. percben Kovács ívelt be balról egy szabadrúgást, Tarnoczki fejelt mellé. A hazaiak lábában szemmel láthatóan benne volt még a szerdai – sikeres – kupacsata, a Kiskőröst ugyanakkor dicséret illeti azért, hogy egy a helyezés szempontjából tét nélküli meccsen is maximálisan igyekezett odatenni magát. Így aztán megérdemelten nyerte meg a kapu előtt szemfüles és a mezőnyben domináló vendégcsapat a kevés ziccer meccsét.