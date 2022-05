Jól védekezett a Kecskemét, majd Milutinovic és Klobucar pontjaival 0-5-re megléptek az elején. Pallai és Badzim hármasaival villámgyorsan átvette a vezetést a Szolnok, majd Cakarun akcióira a hírös városiak Klobucar és Dramicanin távoli kosaraival reagáltak (9-10). Karahodzsics szépen kivezetett tempójával újra a Kecskemétnél volt az előny, aztán Young és Subotic volt eredményes. Cummings is megszerezte első kosarát, Wittmann pedig kiváló triplával mutatkozott be (15-15). Young is kintről volt pontos, a másik térfélen Dramicanin tette fel szépen védője szorításában (18-17). Hazai lépéshibát követően Pollard tört be, jó védekezés után Dramicanin is hasonlóan járt el, Klobucar ziccere után már időt kértek a szolnokiak (18-23). Gilszki kettesére Dramicanin hármassal válaszolt a szünet után. Az utolsó támadást is a KTE vezethette, Klobucar parádésan állt bele a trojkába (22-29).

Elképesztő formában voltak a hírös városiak, Milutinovic gyönyörű távolija után már tizenkét egység volt a felek között (22-34). Gasper Potocnik újfent időt kért, de az Olajbányász két akcióból sem tudott pontot szerezni, Karahodzsics viszont könnyedén talált be (22-36). Sok hibával játszott az Olajbányász, már a negyedik perc kezdődött meg hazai pont nélkül. Pollard a sarokból kíméletlen volt, végül Pallai törte meg a hazai gólcsendet egy büntetővel (23-40). Cummings hátradőlve süllyesztett el egy tempót, utána pedig Suboticnak adott forintos labdát (27-42). Vendég időkérés után Karahodzsics jelezte, hogy megértette a felvázolt taktikát, és Milutinovic is megmutatta, hogy rajta nem fog múlni a siker (27-47).

Kihagyott lehetőségek következtek mindkét oldalon, majd Cakarun hozta feljebb sajátjait (31-47). Időt kért a KTE stábja, de Cummings pillanatai következtek így is (37-47).

A dudaszó előtt még Milutinovic oldotta meg rutinosan a palánk alól, így 37-49-cel ért véget az első félidő.

Subotic hárompontossal nyitotta meg a harmadik etapot, amire Karahodzsics büntetőkből válaszolt (40-51). Klobucar kosarára Kovács válaszolt, majd Milutinovic tartotta tíz fölött a különbséget (44-55). Badzim homályt dobott, Wittmann viszont nem tette meg ezt a szívességet, és csont nélkül süllyesztette el újabb hármasát (44-58). Cakarun és Young pontjaival 48-58-ra zárkózott a házigazda. Pontatlan befejezések után Pollard szerzett labdát, és azzal meglódulva megszerezte tizedik pontját, (48-62). Időkéréssel reagált az Olajbányász, és ha elsőre nem is, de másodjára Subotic betalált (50-62). Eladta a labdát a Kecskemét, Cummings pedig felhozta tízre a Szolnokot, Forray Gábor időt kért 52-62-nél. Wittmann harmadik trojkáját jegyezhette, Subotic a másik térfélen pedig csak egy büntetőt dobott be (53-65), a negyedet végül Klobucar büntetői zárták le (55-67).

Cummings tripla érkezett gyorsan a negyed elején, de Wittmann forintos labdájából Karahodzsics zsákolt ezután (58-69).

Leszedte a labdát a KTE, Klobucar pedig szépen oldotta meg a támadás végét, majd Milutinovic is eredményes volt (58-73).

Időt kért Potocnik, Young pedig tempóból talált be utána, (60-73). Sikertelen támadások követték egymást, az idő a Kecskemétnek dolgozott. Young kettesére Wittmann szép hármassal válaszolt (62-76). A Tisza-partiak mestere taktikai értekezletre hívta tanítványait, Cummings kettessel vétette magát észre utána, majd Subotic követte a pontgyártással (66-79). Dramicanin távoli kísérlete lejött, Rudnernek Klobucar ütött oda, a megítélt büntetőkből a szolnoki játékos csak egyet dobott be (67-79). Hárompontosok hullottak itt is, ott is a végjátékban, a lényeg azonban nem változott: a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megérdemelt győzelmet aratott a Tiszaligetben, és ezzel elvette a pályaelőnyét a Szolnoknak. A végeredmény: 75-86, a párharcot pedig 1-0-ra vezeti a KTE.