A 20. Öntúlszárnyalás Sri Chinmoy maratonon az idei esztendőben is az első helyen ért célba Bene Ármin, bajai ultrafutó. A versenyt április végén rendezték a Malomvölgyi-tónál. Bene Ármin 3 óra 4 perc 18 másodperces idővel futotta le a versenyt, és ezzel a harmadik győzelmét szerezte meg ezen a viadalon, 11 perc előnnyel a második helyen beérkező futó előtt.

– Egy győzelmet szerencsére soha nem kell megmagyarázni – tekintett vissza a diadalára Bene Ármin.

– Pedig az előjelek nem voltak éppen a legjobbak, ugyanis a verseny előtti éjszakán jóval éjfél után sikerült csak elaludnom, aztán hajnali négykor pedig már fel is kellett kelnem, összeszedtem a holmimat, és elindultam Pécsre a versenyre.

A rajtnál emiatt aztán talán némileg álmosabb voltam a kelleténél. De elkezdtem a futást, mégpedig azzal a tempóval, amit előre beterveztem magamnak, ez 4 perc 5 és 4 perc 15 másodperc közötti volt, de 20 kilométernél úgy éreztem, hogy ezt nem tudom tartani, s elkezdtem lassulni. Az általam előtte titokban remélt háromórás álomhatár összidő sajnos ezúttal is elmaradt, éppen négy perccel. Rá kellett döbbennem arra, hogy pokolian nehéz pálya ez a Pécs melletti. Egy öt kilométeres körből áll a Malomvölgyi tó körül, Kökényfalu településen, ahol 710 méter pozitív szintkülönbséget mért az órám, ami nagyon lelassítja az embert.

Ezzel együtt az eredménnyel természetesen elégedett, készül a következő versenyére, ráadásul bekerült a válogatott keretbe is.

Két hét múlva a százmérföldes, 161 kilométeres bajnokságon vesz részt az ultrafutó, ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Magyar Ultrafutó Bizottság éves gyűlésén egyebek mellett döntött a válogatott keret kijelöléséről is, és ebben neki is helye van.

– Óriási örömöt jelent a számomra, és hihetetlenül nagy megtiszteltetés, hogy bekerültem a válogatott keretbe. Bár korábban nem sikerült a kvalifikációm, most előlegezett bizalmat kaptam, és ennek köszönhetően részt vehetek az augusztusi 100 kilométeres berlini futóversenyen.