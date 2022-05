Megyei I. osztály

Kiskunfélegyháza–Kecel FC 2–0 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 120 néző, v: Bosnyák Sándor Attila (Csákó Patrik, Juhász László).

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi (Bálint 36.), Kurgyis (Nagy D. 78.), Magony, Valkai, Nagy V., Ábel (Csurka 83.), Kanyó, Urbán, Kulcsár, Nemesvári (Erős 70.). Edző: Némedi Norbert

Kecel: Gerner – Tóth P., Vata, Torma, Sendula J., Sendula P., Sibalin, Brindza, Fenyvesi (Velez 74.), Csáki, Herczeg (Gyenizse 68.). Szakmai igazgató: Pandúr László

Gól: Kurgyis 27., Csurka 91.

Sárga lap: Gyenizse 82.

Némedi Norbert: – Szervezett csapat érkezett hozzánk, de sikerült néhányszor mögéjük kerülni, és helyzeteket kialakítani. Hamarabb is eldönthettük volna a meccs sorsát, de nem vagyok elégedetlen.

Pandúr László, a Kecel szakmai igazgatója: – Három, négy játékosunk továbbra is maródi, így a játékos-edzőnknek, Vata Zalánnak is be kellett állnia. Küzdelmes találkozó volt. Az első félidőben mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, de álltuk a sarat. Az utolsó húsz percben mindent egy lapra feltéve támadtunk, aztán a hosszabbításban egy kontrából megkaptuk a második gólt is. Gratulálok a Félegyházának, de a saját csapatomnak is, mert partiban volt a bajnokjelölttel.

Lajosmizse–Harta 1–2 (1–0)

Lajosmizse, 100 néző, vezette: Ruzicska Máté (Vida Sándor, Szabó Richárd)

Lajosmizse: Házi – Sinka, Fekete, Orlov (Dóka 75.), Borsos (Ulicska 77.), Halasi, Tarnoczki, Kiss, Faragó, Rapi, Kovács (Menich 63.). Játékos-edző: Árva Zsolt

Harta: Hauschen – Makó, Pintér, Fekete, Csehi (Hamar 69.), Grecu, Pinczési, Nasz, Szipulisz, Erdei, Varga. Játékos-edző: Csehi Tamás

Gól: Halasi 16. ill. Csehi 48., Fekete 86. perc.

Sárga lap: Orlov 20., Borsos 27., Kiss L. 43., Menich 76. ill. Erdei 52., Szpirulisz 53), Grecu 70.

Kiállítva: Makó (70.)

Árva Zsolt: – Szomorúak vagyunk az eredmény miatt. Megvolt a helyzeti előnyünk, az első félidőben meg is valósítottuk az elképzeléseinket. A második félidőben pont azt a hibát követtük el, amit megbeszéltük, hogy nem fogunk, bennmaradtunk az öltözőben. Rögtön kaptunk egy gólt, majd az ellentámadásból kihagytunk egy ordító ziccert. A Harta a végén mindent egy lapra tett fel, lőttek is egy gólt, amivel elvitték a pontokat.

Csehi Tamás: – Gratulálok a csapatomnak, mert tíz emberrel tudtunk nyerni. Ki-ki meccs volt, de a szerencse ma velünk volt.

Tiszakécskei LC II–Kalocsai FC 5–1 (1–0)

Tiszakécske, 100 néző, vezette: Allaga Iván (Rácz Béla, nagy Dávid)

TLC II.: Baráth – Benkó, Horváth A., Lovas A., Oberna (László 72.), István, Tóth-Molnár (Varga 81.), Pál (Vólent 46.), Tóth K. (Steklács 77.), Lovas Zs. Szabó Á. (Szabó D. 56.). Edző: Bagi Gábor

Kalocsa: Varga – Rideg, Knap, Dostyicza (Vass 78.), Tamás (Rakiás 63.), Farkas, Szalánczi (Bányai 59.), Szabó V., Tóth L., Romsics, Rádóczki. Edző: Kohány Balázs

Gól: Pál 44., Benkó 60., Lovas A. 69., Vólent 84., 89. ill. Farkas 85.

Sárga lap: István 25., Romsics 35.