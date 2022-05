Gazdag I. Attila: – Érzésem szerint ma jobban játszottunk, sokkal több helyzetet kidolgoztunk, mint a vendégek. Nekik három lehetőségük volt, nekünk nyolc-kilenc, ezekből korábban bebiztosíthattuk volna a győzelmet. A végén ez meg is bosszulta magát egy lecsorgó labdát követően. De nincs semmi baj, le a kalappal a srácok előtt, ma is remek teljesítményt nyújtottak, jó mérkőzést vívtunk. Gratulálok a vendégcsapatnak is, mert tavasszal nagyon jól teljesítettek. Négy játékosom már biztosan nem játszhat az alapcsapatból az utolsó fordulóban, de tisztában vagyunk azzal hogy Izsákon egy pont is már bajnoki címet ér, meg fogjuk oldani a hiányzók pótlását.

Vaskó József: – Gratulálok a Kerekegyházának. Nagyon sajnálom ezt a mérkőzést, ezen a pályán újra megszenvedtünk. Nem tudunk itt jól játszani, mert az erényeinket nem tudjuk kamatoztatni ezen a keskeny és rövid pályán. A csapatom a hosszabbításban bravúrral tudott pontot menteni, ennek nagyon örülök. Lehetett volna több is ebben a mérkőzésben, de ma sajnos ennyire futotta. Ezzel együtt gratulálok a saját csapatomnak is, mert ma még tíz emberrel is hősiesen küzdött, és nem adta fel.

Kerekegyházi SE–Solti FC 1–1 (1–0)

Kerekegyháza, 150 néző, vezette: Sebestyén László (Kovács Alexandra, Bán Kristóf)

Kerekegyháza: Nagy R. – Sahin–Tóth, Farkas, Garaci, Malik, Gavula, Pécsi (Szécsényi 85.), Gazdag II. (Kunsági 73.), Boronnkay (Kovács S. 93.), Nagy N., Gáspár. Játékos-edző: Gazdag I. Attila.

Solt: Borbély – Facskó, Szement, Puskás, Tóth M., Bencze (Korsós 57.), Nitsch, Madár (Fekete 83.), Hajdú (Gulyás 68.), Molnár, Cislo. Edző: Vaskó József.

Gól: Gazdag II. 10., illetve Tóth Márk 92. perc.